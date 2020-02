Openingsweekend wielrennen: Van Vleuten en Jakobsen favoriet voor zege

Tot dusverre werd er vooral gekoerst in Arabische landen en Zuid-Europa, maar met het openingsweekend begint het wielerjaar 2020 ook in Vlaanderen. De mannen rijden zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad en zondag Kuurne-Brussel-Kuurne.

De vrouwen rijden de Omloop Het Nieuwsblad, met in de finale onder meer de Muur van Geraardsbergen. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten start als favoriet in de koers die ze nog nooit wist te winnen, maar waarin ze al wel meerdere ereplaatsen reed. In Kuurne-Brussel-Kuurne is Fabio Jakobsen uit Heukelum een kanshebber voor de zege. Die koers eindigt vaak in een massasprint. En Jakobsen (foto) was daarin dit jaar al twee keer de beste.

De laatste Gelderse winnaar in Kuurne was Bobbie Traksel uit Tiel in 2010.