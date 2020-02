Zelfstandige markt Tiel laat nog op zich wachten

Er is meer onderzoek en overleg nodig om de markt in Tiel te verzelfstandigen. Dat meldt de gemeente Tiel. De markt wil los van de gemeente verder met een commerciële manager. Maar dit blijkt gecompliceerder dan gedacht. Zo is het nog de vraag wat er moet gebeuren met de markt in de wijk Passewaaij.

Al jaren wordt er gesoebat over het verzelfstandigen van de zaterdagmarkt in Tiel. Los van de gemeente zou de markt commerciëler en daarmee ook succesvoller bestuurd worden.

De Centrale Vereniging van Ambulante Handel (CVAH) is ingeschakeld om de zelfstandige markt vorm te geven. Alles was erop gericht om dit met het pensioen van de gemeentelijke marktmeester eind vorig jaar in te laten gaan. Dat is niet gelukt. Nu is tijdelijk een marktmeester van het bedrijf PSE ingeschakeld. Aanvankelijk tot medio april maar het ziet ernaar uit dat ook dan de verzelfstandiging nog niet rond is.

Voorzitter van de CVAH Henk Achterhuis staat te popelen om te beginnen. 'In de meeste gemeenten is het in een half jaar beklonken, maar hier loopt het al een jaar of vijf', zegt hij. 'Die vernieuwing moet nu wel echt gaan komen. We willen een aantal ondernemers erbij brengen die nu ontbreken of afwezig zijn, zorgen voor een kostendekkende exploitatie en er echt iets bijzonders van maken samen met de winkeliers en de horeca.'

Passewaaij

Belangrijkste punt van overleg is nog wat er moet gebeuren met de marktkramers in Passewaaij. Zij kunnen mee in de verzelfstandiging maar zouden ook een gemeentelijke standplaats in kunnen nemen zoals losse kramen in Tiel doen. Op de vrijdagmarkt van Passewaaij staan maar enkele kramen.

'Zij betalen minder aan de gemeente voor hun standplaats dan de marktkramers in het centrum', zegt Achterhuis. 'Als zij meegaan in de verzelfstandiging van de markt, moeten zij evenveel gaan betalen. Ze staan voor de keus en de meningen onder de betreffende marktkramers zijn vooralsnog verdeeld.'

Achteruit gegaan

De afgelopen periode is de warenmarkt in Tiel wat betreft aantallen bezoekers en kramen behoorlijk achteruit gegaan. De ondernemers wijten dit voor een belangrijk deel aan het sluiten van de parkeerplaats op de Waalkade. Voorheen liepen bezoekers zo vanaf de Waalkade het marktplein op en verder de stad in. Die looproute is verdwenen.

Momenteel worden er bij het opknappen van een deel van de Waalkade weer parkeerplaatsen voor kort parkeren gemaakt. Dit is echter maar een fractie van de vroegere parkeercapaciteit. Die plaatsen zijn verhuisd naar de parkeergarage Westluidense Poort.

Verplaatsing

Bij de markt en de gemeente leeft nog steeds het idee om de markt meer in het centrum te plaatsen. Ook dit moet volgens Achterhuis nog wel goed overdacht en met de winkeliers besproken worden.

'Er zijn winkeliers die het een heel goed plan vinden, maar dan wel bij de buurman voor de winkel', zegt hij. 'De precieze plaatsing moet dus heel goed samen bekeken worden. We zijn daar positief over. Eerst moet er een klap gegeven worden op het besluit en dan hopen we snel stappen te zetten.'

De verwachting is nu dat er voor de zomer een besluit kan worden genomen over de markt.

