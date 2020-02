Twee projecten van Omroep Gelderland maken kans op mooie prijs

De podcast Verstrikt en de livestreams van BuitenGewoon zijn in de race voor een NL Award. Ze maken kans op de hoofdprijs in de categorieën 'beste radioprogramma' en 'beste online project'.

Spieken in nest van ooievaar

Via ons natuurplatform BuitenGewoon worden op dit moment vijf livestreams aangeboden die elk een uniek kijkje in de Gelderse natuur geven. Het leven van verschillende Gelderse dieren is dag en nacht live te volgen.

Spiek hoog boven in het nest bij de ooievaar, kijk wie zich tegoed doet aan het kadaver van een ree, ontdek hoe een egel zijn huisje winterklaar maakt of kijk hoe herten de hinden imponeren tijdens de bronst. Van zo dichtbij heb je de Gelderse dieren nog nooit kunnen volgen.

Persoonlijke podcast

Jaarlijks overwegen naar schatting 400.000 Nederlanders om een einde aan hun leven te maken. Erover praten is een taboe. Maar in Verstrikt, een vijfdelige persoonlijke podcastserie van Maarten Dallinga voor Omroep Gelderland, komt het hebben van doodsgedachten uitgebreid aan bod.

Dallinga spreekt met mensen die suïcidaal zijn of waren, nabestaanden en professionals. Ook is hij open over de doodsgedachten die hij zelf heeft gehad. De podcast start met een gesprek waarin hij zijn ouders voor het eerst vertelt over zijn vroegere suïcidaliteit.

Verstrikt is te vinden in podcastapps als Apple Podcasts/iTunes, Spotify, Stitcher en Player FM. Luisteren is eveneens mogelijk via de Omroep Gelderland-app en op deze dossierpagina.

De NL Awards zijn prijzen voor de beste programma's van de regionale omroepen uit het afgelopen jaar, verdeeld over zeven categorieën. Vorig jaar won Ridders van Gelre van Omroep Gelderland in de categorie 'beste tv-programma'.

De prijzen van dit jaar worden uitgereikt op 25 maart uitgereikt.