Mirjam woont in corona-gebied: 'Vrienden denken dat ik al met een been in het graf sta'

Mirjam Hartog woont in corona-gebied. De gepensioneerde Nijmeegse verblijft een paar maanden per jaar in Roppolo, Noord-Italië. Ze zit er nu ook. 'Ik krijg veel appjes van vrienden en vriendinnen. Ze denken dat ik al met een been in het graf sta.'

Mirjam wil de uitbraak van het corona-virus zeker niet bagatelliseren. Ze woont in zogeheten 'geel gebied'. Wat dat inhoudt? Het is er niet echt gevaarlijk, maar blijf weg als je er niet hoeft te komen.

'Ik ben dinsdag naar Milaan geweest', vertelt Mirjam. 'Daar viel het me op dat het er zo leeg was. Vooral in de metro. Ik vond het wel fijn dat er eindelijk eens een zitplaats was. In de kranten lees je veel over corona en de mondkapjes zijn hier uitverkocht. Maar het leven gaat hier in Noord-Italië gewoon vrolijk door.'

Zie ook: Stel weer thuis na corona-avontuur op cruiseschip

Hamsteren!

Mirjam had afgelopen weekeinde een paar vrienden uit Nederland over de vloer. 'Die waren zondag naar de supermarkt geweest en het viel ze op dat iedereen aan het hamsteren was. Er stond namelijk een enorm lange rij in de winkel. Ik heb ze maar gelijk uit de droom gehaald: op zondag staat daar altijd een lange rij. Dan moet je vooral geen boodschappen doen.'

De 62-jarige Nijmeegse, die les gaf op het Montessori College, staat er dus vrij nuchter in. 'Ik was mijn handen wel vaker. Met zoenen ben ik ook voorzichtiger en ik geef ook maar even geen hand aan iemand anders.'

Zoon terug naar Nederland

De jongste zoon van Mirjam is momenteel bij haar. Hij vertrekt vanavond weer naar Nederland. 'Hij kon gisteren online gewoon inchecken. Ik verwacht dat zijn reis zonder probleem gaat verlopen.'

Zie ook: Help, ik heb het coronavirus... wat nu?

Luister naar het gesprek met Mirjam.