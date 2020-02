﻿ Montferland wil meer ouderen laten sporten

Omdat inwoners steeds vaker individueel sporten en dorpen door fusies sportvelden kwijtraken, wil Montferland meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden qua sport. De wethouder zet met het nieuwe beleid in op verbinding tussen partijen en vindt dat er in elke kern en doelgroep gesport moet worden.

'Heel veel mensen weten niet wat er allemaal gebeurt op sportgebied', denkt wethouder Ruth Mijnen. 'Die zichtbaarheid gaan we vergroten.' Uit een enquête onder inwoners en verenigingen is gebleken dat er behoefte is aan sporten voor ouderen en aangepaste sporters.



Voor kinderen in Montferland is het boekje ‘Sjors Sportief’ beschikbaar waarin het sportaanbod staat, voor ouderen moet er een soortgelijk boekje komen.

Ook wil de gemeente meer buurtsportcoaches aannemen die beweeggroepen op kunnen zetten voor ouderen en aangepaste sporters. Allemaal met als doel om meer mensen aan het sporten te krijgen, voor een betere gezondheid, maar ook als middel om te ontmoeten en als daginvulling.

Samenwerking tussen verenigingen

Om iedereen aan het sporten te krijgen is daarnaast samenwerking tussen partijen nodig. Zo hoopt Mijnen dat verenigingen over hun schaduw stappen en gebruik maken van elkaars kennis en faciliteiten. Ze ziet die beoogde verbinding al in de praktijk komen bij de Open Club Nevelhorst in Didam.



'Een prachtig voorbeeld', vindt de wethouder. 'Daar zie je dat alle verenigingen elkaar opzoeken en kijken hoe ze nog beter kunnen samenwerken. Ze binden andere partijen, onderwijs, zorg, en kijken hoe je sport meer kunt inzetten dan alleen proberen de prestatiesport te verhogen.'

Verlies van accommodaties

Hoewel het verlies van accommodaties geen onderdeel uitmaakt van het sportbeleid, heeft Mijnen wel aandacht voor kernen die sportfaciliteiten verliezen. 'We hebben toegezegd dat daar een kleine sportaccommodatie voor terug komt', zegt de wethouder.



Zo is in Braamt de aanleg van een klein trapveldje onderdeel van het opgestelde dorpsplan: 'Ik vind dat er in elke kern iets van sport aanwezig moet blijven', benadrukt Mijnen. 'Hoe we dat gaan vormgeven, gaan we in overleg met de kernen doen.'