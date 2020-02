Onrust om zorg: is er straks wel een plekje voor jongeren Hoenderloo Groep?

Jongeren van de Hoenderloo Groep komen op verschillende plekken in Midden- en Oost-Nederland terecht. Jeugdinstelling De Glind in Barneveld is er één van, maar die lijkt ongeschikt. En in Renkum en Voorst klinken bezorgde geluiden over de financiering.

Pluryn-instellingen in Eefde, De Glind, Voorst, Maarsbergen en Oosterbeek vangen straks waarschijnlijk de jongeren van de Hoenderloo Groep op, wanneer deze in augustus sluit. Dat komt naar voren uit contact met verschillende betrokkenen en gemeenten en documenten die Omroep Gelderland inzag. Maar zijn die plekken wel geschikt?

Niet geschikt

Zo blijkt uit een rapport van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat De Glind in Barneveld niet geschikt is als opvanglocatie. Er bevinden zich daar vooral gezinshuizen en de zorg is er minder toegerust op intensieve behandeling, valt te lezen.

Voor zorg die in Hoenderloo geleverd wordt, was op het moment van schrijven (2016/2017) maar één partij vergelijkbaar: Horizon, met locaties in Harreveld en Alphen aan de Rijn.

De Hoenderloo Groep biedt specialistische zorg voor kinderen met complexe problemen en valt onder zorginstelling Pluryn. Die wil de vestigingen in Hoenderloo en Deelen in de loop van het jaar sluiten vanwege financiële strubbelingen, maar ook omdat de kwaliteit niet in orde zou zijn.

Is er wel plek?

Ook een andere instelling - JP Heije in Oosterbeek - is op dit moment nog niet geschikt om de zorg van de Hoenderloo Groep over te nemen. Er moet daar nog veel gebeuren. Dat is te lezen in antwoorden van Pluryn op vragen van Babette Brouwer, wiens zoon nu bij de Hoenderloo Groep verblijft.

Daaruit blijkt ook dat JP Heije een nieuwe groep wil creëren voor zes jongeren. Brouwer vertelt dat haar zoon één van die plekken aangeboden heeft gekregen. Maar volgens haar is aan zeker meer dan zes jongeren zo'n plek aangeboden. In dat geval zou er een tekort ontstaan.

In de papieren

De gemeente Renkum, waar JP Heije in Oosterbeek onder valt, vreest voor financiële consequenties. Het kan flink in de papieren lopen als zij moet betalen voor onder meer hulpverlening van jongeren die geen thuisadres hebben. Renkum stuurde om die reden een brandbrief naar minister De Jonge.

Wethouder Harjo Pinkster van Voorst, waar instelling De Beele onder valt, deelt de zorgen, vertelt hij aan Omroep Gelderland. 'Er is contact met Pluryn over de huisvesting van jongeren op De Beele en ja, het is mogelijk dat de komst extra kosten met zich meebrengt.'

Het zal gaan om minder dan tien jongeren, zegt Pinkster. Toch kunnen de kosten voor een kleine gemeente als Voorst al snel te veel worden. Voorst heeft daarom vroegtijdig bij het ministerie aan de bel getrokken en wacht op antwoorden.

Jongeren geweigerd

De gemeente Lochem heeft eveneens contact met Pluryn. Onder die gemeente valt de instelling in Eefde. Hoeveel jongeren er precies komen, is nog onbekend. Het zou om 12 tot 20 jongeren kunnen gaan die de zwaarste vorm van jeugdzorg vragen.

Er komen in Eefde geen extra plekken bij. In plaats daarvan worden andere jongeren geweigerd die minder intensieve jeugdzorg vragen. Voor de gemeente zal de situatie extra kosten met zich meebrengen. Lochem hoopt dit later terug te krijgen van het Rijk en zo niet, dan gaat de gemeente hierover in gesprek, laat een woordvoerder weten.

Waar gaat de rest naartoe?

Onderzoeksplatform Follow the Money vond uit dat van de ruim 200 jongeren die aanvankelijk bij de Hoenderloo Groep verbleven, er 73 binnen Pluryn onderdak kunnen vinden. Degenen die straks nog niet zijn uitgestroomd, moeten elders worden ondergebracht. Onduidelijk is vooralsnog waar.

Pluryn heeft nog niet gereageerd op vragen over JP Heije en De Glind en of die straks dezelfde zorg kunnen garanderen als de Hoenderloo Groep.

