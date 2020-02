Wijchenaar Sjaak Rossen verrast met Zilveren Draagspeld

Rossen is initiatiefnemer van de Boskantse Mariakapel Wijchen en is al jaren lid van Wijchens oudste sociëteit, de KOG. Hij is betrokken bij de jaarlijkse Paardenmarkt en bij de Kerstengelen tijdens het Kerst Sprookjesfestijn.

In het bijzonder kreeg Sjaak Rossen de Zilveren Draagspeld voor wat hij heeft betekend voor de familie Van As. Marco van As was betrokken bij het kermisongeluk in Wijchen.