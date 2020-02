Politie stuit op laveloze jeugd in Berkelland

'Dit omdat ze niet meer aanspreekbaar waren of op hun benen konden staan door de alcohol of andere middelen', zo laat de politie weten. 'Wij begrijpen uiteraard dat er wat genuttigd wordt op een feestje, maar wij hopen dat ouders hierover in gesprek blijven om dit in de toekomst te voorkomen.' De jongeren zijn doorverwezen naar Halt, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid deelt deze organisatie leerstraffen en taakstraffen uit voor ‘kleinere vergrijpen’.



De politie laat weten daarnaast in gesprek te treden met ouders van de laveloze jongeren. 'En als wij vinden dat er meer hulp nodig is schakelen we dit in!', aldus de politie Berkelland.