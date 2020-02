NEC kiest voor eigen jeugd, ook Sellouf maakt basisdebuut

Hij start als linksbuiten in plaats van Ole Romeny. Zelf wil de 18-jarige dribbelaar nog niet op de zaken vooruit lopen. 'Het is afwachten, want we weten de opstelling nog niet. Ik had wel het juiste hesje, maar wie weet of het de opstelling is of niet. Het is wel iets waar ik van droom. Ik heb tegen mezelf gezegd dat ik nog meer moet geven om nog meer minuten te maken. En na de winterstop heb ik al meer minuten mogen maken.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Middenvelder Tom van de Looi viel na de winterstop buiten de boot en raakte ook nog geblesseerd. Maar door de schorsing van Mart Dijkstra mag de huurling van FC Groningen nu weer vanaf de aftrap meedoen. Anthony Musaba ligt er voorlopig nog uit en wordt opnieuw vervangen door Jonathan Okita.

Pittig

De Nijmegenaren beginnen aan een pittige reeks met NAC thuis, Jong Utrecht uit, Volendam thuis en De Graafschap uit. Tegen deze vier opponenten werden voor de winterstop slechts twee punten gehaald. NEC staat momenteel op een plek die recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie, maar met een minieme voorsprong op Almere City, FC Den Bosch en Telstar. Slechts één van die ploegen mag NEC nog voorbij laten gaan. 'Ja, de uitslagen zijn iedere keer dusdanig, dat zij bij blijven', constateert trainer François Gesthuizen. 'We moeten wel een keer resultaat halen tegen een ploeg boven ons om onze doelstelling te halen. We hebben nu een zwaar programma en daarin kun je wedstrijden verliezen. Maar tegen Go Ahead was het gewoon ondermaats en morgen moet dat beter, wil je resultaat halen.'

Sellouf beseft ook dat het niet eenvoudig wordt. 'Ja, natuurlijk. Maar ik vind het wel mooi om tegen pittige tegenstanders te spelen. In principe maakt het niet uit tegen wie ik speel, of het nou Ajax is of Helmond Sport. Je moet niet opeens wat anders gaan doen, want dan lukt het niet.'

Pijnlijk

NEC verloor dit seizoen in Breda met 1-0. De meest pijnlijke herinnering dateert uit 2017, toen in de play-offs uit met 1-0 werd verloren en thuis met 4-1. Dat betekende destijds degradatie en sindsdien bivakkeert de Nijmeegse club in de eerste divisie.

Opstelling: Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; van de Looi, Proper, Van Landschoot; Okita, Flemming, Sellouf.