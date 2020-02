Deze man is gek op Montferland en wil ansichtkaarten

Jan kijkt vertwijfeld naar de ansichtkaarten die zijn uitgestald op de tafel. ‘Ik kan niet kiezen welke kaart ik het mooiste vind’, zegt hij. Ik vind ze eigenlijk allemaal mooi.

Hij glijdt met zijn handen over de ansichtkaarten heen. ‘Het zijn allemaal mooie kaarten’, herhaalt hij. Zijn hand stop bij een zwart witte kaart met een huis erop. ‘Dit is een kaart van het huis Loil dat afgebroken is. Dat is een prachtige kaart. En hier de kaarten uit de Eerste Wereldoorlog. Maar daar vind ik de achterkant bijzonder van. Want daar staan teksten op van wat mensen naar het thuisfront geschreven hebben.’

Stamboom

Boven liggen de ansichtkaarten gesorteerd in dozen. Inmiddels telt zijn ansichtkaarten collectie tussen de 1900 en 2000 kaarten. Het begon allemaal toen hij zijn stamboom maakte. 'Het voelt voor mij als een levenswerk, onze familie is meer dan 300 jaar afkomstig uit de oude gemeente Didam. Mijn familie is verweven met het dorp.'

Om een nog beter beeld te krijgen van de gemeente Montferland van vroeger is Jan op zoek naar meer ansichtkaarten. ‘Misschien zijn er mensen die in huis nog ergens een kaart van Didam, Loil, Nieuw-Dijk of het Berghse gedeelte van Montferland hebben liggen.’

Heb jij misschien een ansichtkaart voor Jan? Klik dan hier om het formulier in te vullen!





