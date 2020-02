Flamboyante Hyballa terug in Nijmegen: 'Ik heb ook fouten gemaakt bij NEC'

'Dat had ik begin januari ook niet gedacht. Ik werd heel verrassend ontslagen in Slowakije bij DAC, nu werk ik bij NAC en ga nu terug naar NEC. Ik vind het leuk om vrijdag daar te spelen.'

Maar van zijn ontslag destijds heeft Hyballa wel een flinke tik gehad. 'Het is al drie jaar geleden, maar het was een hele emotionele tijd. Ik heb daar graag gewerkt, maar op het einde verloren we heel veel. Dat was hard voor mij, dat had ik nog nooit meegemaakt. Met de mensen, met de supporters was het goed. Ik heb niet veel contacten meer daar, alleen met mensen en spelers die inmiddels ook weg zijn. Bij NEC wisselt alles heel snel.'

'Het lag niet alleen aan mij, of aan Pepijn Lijnders of aan Jack de Gier. Als trainer maak je fouten. Ik heb ook fouten gemaakt bij NEC. Maar ik heb op het einde niet veel steun gevoeld. Als je wat veranderen wil in de club, moet je ook over de cultuur en de wortels van de club nadenken. En niet altijd maar de trainer eruit gooien. Ik vind de supporters leuk, de club en de regio.'

Trainerskerkhof

Bij NAC voelt Hyballa zich wel op zijn plaats. 'Dit is een grote club. Ik ben nu drie, vier weken hier. Het is een emotionele club, een trainerskerkhof ook, die geschiedenis weet ik ook. Maar bijna iedere club is een beetje een trainerskerkhof geworden. Ik vind het een leuke club en zie veel potentie in dit team. En natuurlijk ook voetballen voor 18 duizend supporters iedere twee weken. We mogen volgende week voor de beker naar De Kuip. Feyenoord in Rotterdam, dat is heel leuk. Misschien kunnen we stunten.'

De Graafschap

Peter Hyballa reisde over de hele wereld om cursussen te geven. Hij typeert zichzelf als een eenzame cowboy. Maar keert nu toch weer terug naar Nederland.

Hij had zelfs bijna weer in Gelderland gewerkt. 'Ik kreeg afgelopen zomer een aanbieding van De Graafschap. Dat is twintig kilometer van mijn huis. Ik wilde heel graag, echt een superclub. Maar we hadden bij DAC een recordseizoen en speelden zelfs Europa League. Dus de president hield mij aan mij contract, anders had ik nu bij De Graafschap gezeten.'

'Nederland is heel bijzonder voor mij. Mijn moeder komt uit Rotterdam en mijn vader werkte als zeemansdominee. Wij hebben als kind altijd gehoord hoe leuk Nederland is. Ik ben aan de grens opgegroeid, in Bocholt. Ik kon naar Polen en Hongarije, omdat ik bij DAC een goede naam heb opgebouwd. Maar toen kwam NAC. Ik vind Nederland leuk, daarom heb ik het eigenlijk gedaan.'