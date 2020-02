Meer drugslabs ontdekt in de provincie, aantal dumpingen daalt

De politie heeft vorig jaar meer productie- en opslaglocaties van synthetische drugs ontdekt in onze provincie dan in 2018. Het aantal dumpingen nam echter flink af, zo blijkt uit cijfers die de politie donderdag heeft gepubliceerd.

De politie trof in Gelderland achttien productielocaties aan, twee meer dan een jaar eerder. Alleen in Noord-Brabant werden meer labs ontdekt waar xtc, amfetamine of crystal meth werden geproduceerd: 25.

'Meer afval geloosd in water'

Het aantal ontdekte opslaglocaties in onze provincie groeide van veertien naar vijftien. Daartegenover staat dat het aantal dumpingen terugliep van veertig naar 28.

'Mede door de toename van het aantal labs en opslaglocaties hebben we niet de indruk dat er minder drugs worden geproduceerd', zegt Max Daniel, portefeuillehouder drugs van de politie. 'Mogelijk wordt vaker drugsafval wordt geloosd in het bodem- en oppervlaktewater.'

Ook blijven grote hoeveelheden afval achter in bijvoorbeeld jerrycans en opslagcontainers op verlaten productieplaatsen. Daarnaast zijn de dumpingen vaak groter.

Meer crystal meth

Landelijk steeg het aantal ontdekte drugslabs van 82 naar 90 en het aantal opslaglocaties van 79 tot 85. Het aantal dumpingen daalde van 292 naar 191.

Opvallend is volgens de politie dat het aantal productielocaties voor crystal meth verder toenam. In 2019 waren dat er negen, tegen zeven een jaar eerder.

'Tot enkele jaren terug werden methlabs niet of nauwelijks aangetroffen in ons land', zegt Daniel. 'Omdat de verkoopprijs van crystal meth aanzienlijk hoger ligt dan die van xtc of amfetamine, zijn de te behalen winsten groot. Mogelijk is dat voor Nederlandse drugsproducenten om over te stappen op crystal meth.'