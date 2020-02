Eeuwenoude schans in het bos is nu een monument

De schans ligt bovenop de stuwwal tussen Lochem en Barchem, die net als de Veluwe in de ijstijden is gevormd. 'De schans is een met aarde vormgegeven verdedigingswerk', vertelt regioarcheoloog Harry Pape.

Frontierstad

De schans is waarschijnlijk tussen het einde van de 16e en het midden van de 17e eeuw aangelegd. Het werd gebruikt ter aanval en verdediging in de Tachtigjarige Oorlog.

Lochem werd in die tijd meerdere keren aangevallen, bezet en weer ontzet. 'Dat ging maar door, het pingpongde heen en weer als frontierstad', weet Pape. 'De resten daarvan vind je onder meer op de Lochemse Berg, in de vorm van deze schans.'

Opnemen in wandelroute

Dat die schans er ligt is al langer bekend. 'Het staat al op een kaart uit de 18e eeuw en wordt ook al jaren goed beheerd', zegt Pape.

Foto: gemeente Lochem

Maar voor de vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN) was dat niet genoeg. Die besloot na een eerste onderzoek een brief naar de gemeente te sturen met het verzoek de schans beter te beschermen én beleefbaar te maken.

Zodoende heeft Lochem nu een archeologisch monument. Als het aan Pape ligt wordt de schans snel ontsloten voor bezoekers, bijvoorbeeld door het op te nemen in wandelroutes. 'Het is een stukje geschiedenis waar we trots op zijn. Misschien niet op die verschrikkelijke periode, maar wel wat het heeft betekend en wat wij daar in Lochem nog van kunnen laten zien.'

Luister naar het gesprek met Harry Pape op Radio Gelderland: