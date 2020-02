Gezinsdrama Duiven: kerk opent deuren voor 'warm afscheid'

De witte kapel in Duiven opent 5 maart haar deuren voor iedereen die de slachtoffers van de woningbrand in Duiven wil herdenken. 'Mensen kunnen herinneringen met elkaar delen, een gedicht voordragen of bijvoorbeeld een lied zingen', zegt Jolande van Baardewijk, dominee van de Protestantse Gemeente Duiven.

Eind januari kwamen een vader, moeder en dochter om bij een woningbrand in Duiven. In stadion de Vijverberg in Doetinchem volgde een ingetogen afscheid. 'Mensen konden om de kist heen lopen, maar daar is toen niks gezegd. Er was geen ruimte om als nabestaanden, voor wie verdriet had, iets te uiten. De begrafenis was in besloten kring.'

Zie ook: Woningbrand Duiven is gezinsdrama

'Warm afscheid'

Van Baardewijk wil klasgenootjes van de omgekomen Leja (20), buren en collega's van haar omgekomen ouders de mogelijkheid geven om uitgebreider afscheid te nemen van de familie. 'Mensen waren zo ontzettend verdrietig na het drama.' Ze organiseert een 'warm afscheid' waarbij herinneringen opgehaald kunnen worden, muziek speelt en er ruimte is voor vragen.

Er is nog geen programma. Mensen die iets willen bijdragen, kunnen contact opnemen met de predikante. 'Maar spontaan iets doen, mag ook.' Er zal een geluidsinstallatie en beamer in de kapel zijn waar mensen gebruik van kunnen maken.

Voor de 'jonge mensen'

De dominee kende de slachtoffers van het gezinsdrama niet persoonlijk, maar is begaan met de nabestaanden. 'Vooral met de jongen mensen.'

'De leeftijdsgenootjes van Leja die misschien denken 'ik ga door en Leja niet, waarom? Hoe geef ik mijn leven nu invulling?' Het is belangrijk om te rouwen en goed om met dit soort vragen bezig te zijn.'

De bijeenkomst start donderdagavond 5 maart om 19.30 in de witte kapel aan de Rijksweg in Duiven.

Zie ook: Massaal afscheid op de Vijverberg van omgekomen Duivens gezin