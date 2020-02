Nijmeegse partijen luiden noodklok: 'Controleer brandgevaarlijke panden'

De gemeente Nijmegen zou panden met een verhoogd risico op brand fysiek moeten gaan controleren. Dat is de oproep van Stadspartij DNF en de lokale PvdA. Er is een lijst met 63 risicopanden, maar de gemeente legt de verantwoordelijkheid veelal bij pandeigenaren zelf neer.

Onterecht, zo menen de twee partijen. 'Een deel van de gebouwen heeft een gezondheids- of zorgfunctie. Daar zitten kwetsbare doelgroepen als ouderen en kinderen', valt te lezen in gestelde raadsvragen. Vanuit de gemeentelijke zorgplicht zou Nijmegen harder aan de slag moeten, menen de partijen.

Fatale brand Londen aanleiding

In de Grenfelltoren in Londen woedde in 2017 brand waarbij 72 mensen om het leven kwamen. Ook in Nijmegen waren er flats zo bleek in 2018, waarbij de combinatie van materialen en de constructie ervoor konden zorgen dat een gevelbrand zich razendsnel kan verspreiden. Er kwam een lijst met 63 Nijmeegse risicopanden.

Tot nu toe is aan de eigenaren van deze 63 panden gevraagd om een speciale risicotool in te vullen. Twaalf panden kregen vervolgens het label 'oranje/rood'; een verhoogd risico. Eigenaren van zestien panden reageerden niet. De overige panden zouden minder risico lopen.

'Gemeente moet leidende rol pakken'

Probleem is volgens de Nijmeegse oppositiepartijen dat eigenaren die tool zelf invullen: 'We willen dat de gemeente een leidende rol pakt in deze kwestie om in ieder geval uit eigen waarneming de mogelijke, werkelijke risico's vast te stellen.' Zo is dat ook in Rotterdam gebeurd. Daarnaast zouden de bewoners van alle 63 panden geïnformeerd moeten worden, menen PvdA en Stadspartij DNF in Nijmegen.

'Daarmee geef je bewoners en eigenaren duidelijkheid over het eventuele risico en neem je onzekerheid weg', zegt Jean-Paul Broeren van Stadspartij DNF.

Belang pijnlijk duidelijk

Het belang van het onderwerp werd vorige week nog aangetoond tijdens een herdenking in seniorenflat De Notenhout in Nijmegen. In 2015 kwamen er vier mensen om het leven door een fatale brand in het complex. Er bleken onvoldoende vluchtwegen te zijn en de senioren konden die ook niet vinden.

Stadspartij DNF en de PvdA hebben het Nijmeegse college tien vragen voorgelegd en opgeroepen proactief te gaan controleren. Tot dusverre wijst de gemeente op de eigen verantwoordelijkheid van pandeigenaren.

