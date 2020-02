Askruisje niet meer van deze tijd? In Nijmegen wel

'Ik zie dat er nog steeds veel mensen op afkomen', vertelt pastoor Jos Geelen van de Studentenkerk. 'Vanmiddag was er een klein groepje, maar vanavond komen er 100 mensen. Dat zijn studenten, professoren, en ook mensen van buiten. Mensen blijven komen. Het blijft ook jaarlijks hetzelfde aantal.'

Op Aswoensdag halen katholieken traditioneel een askruisje in de kerk. Het is het begin van de vastenperiode, die loopt tot Pasen. 'Het askruisje is een soort van zegel', aldus Geelen. 'God bevestigt: ondanks dat ik jou door en door ken, hou ik toch van jou.' De as van het askruisje is gemaakt van de takken van Palmpasen van het jaar ervoor.

'Markering in het jaar'

'Het voelt bijzonder', zegt Liesbeth Jansen nadat zij haar kruisje ontvangt. 'Het is een markering in het jaar, voordat je het vasten begint.' Dat vindt ook Jeroen Jans: 'Het is een moment om stil te staan bij dingen in het leven. Meer dan op andere momenten.'

Geelen ziet met dergelijke bewustwording tijdens Aswoensdag zelfs de mogelijkheid om mensen te binden aan de kerk. 'Dit zijn de topvieringen. En daar maken we gebruik van als kerk door de mensen die bewustwording mee te geven. En je merkt dat nieuwe gezichten blijven plakken.'

Het askruisje zelf blijft niet lang op het voorhoofd van de kerkgangers zitten. 'Ik moet straks weer naar m'n werk. Wanneer poets ik het eraf?', vraagt Liesbeth Jansen zich af. 'Ik vrees al voordat ik op m'n werk aankom.'