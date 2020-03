Land- en tuinbouwschool wil reunie houden met Jos Eggenhuizen. Kent u hem?

Ik ben op zoek naar Jos Eggenhuizen voor een Reünie met klasgenoten van de Land- en Tuinbouwschool te Bemmel. Studiejaar 1961 t/m 1964. Deze reünie zal plaats vinden op zaterdag 23 mei 2020 te Haalderen. Jos is de enige persoon die we niet kunnen vinden. Hoe mooi zou het zijn als we Jos kunnen vinden zodat hij ook aanwezig kan zijn.

Inmiddels hebben we alle andere klasgenoten wel kunnen vinden zelfs tot aan Canada en Australie. In totaal zijn dat 36 mannen inclusief de leraar. Helaas is niet iedereen meer onder ons.

Wat we weten over Jos is dat hij destijds ( tot ongeveer 1964) in Heiliglandstichting bij Nijmegen woonde. In Grave hebben wij een familie met dezelfde achternaam gebeld maar helaas was dit niet de familie die we zoeken.

Kent u Jos Eggenhuizen of weet u meer? Laat hieronder uw reactie achter.