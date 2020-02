Hamalandhal wordt omgebouwd voor bedgebonden bezoekers van The Passion

The Passion Achterhoek krijgt dit jaar een speciale opvoering voor zorgbehoevenden. De Hamalandhal in Lichtenvoorde wordt een dag na de reguliere uitvoering omgebouwd zodat hij zelfs toegankelijk wordt voor bedgebonden bezoekers.

'We hebben ervoor gekozen om dat niet te mixen met het andere publiek. Maar om speciaal voor hen de zaal leeg te maken. Dan kunnen bedden, rolstoelen en begeleiders allemaal op de vloer', vertelt regisseur Ben Donderwinkel.

Aanmeldingen stromen binnen

Door het decor 180 graden te draaien ten opzichte van vorig jaar kunnen tijdens de eerste opvoering op 6 april 1.300 bezoekers het theaterstuk aanschouwen.

Volgens Donderwinkel zijn er nu al ruim honderd aanmeldingen voor de voorstelling van 7 april. 'Als je het enthousiasme hoort vanuit de zorginstellingen, dan denk ik dat we iets heel goeds hebben gedaan. Nu al!', benadrukt de regisseur.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het stuk heeft dit jaar als onderliggend thema Jezus, een influencer met 2,2 miljard volgers. De schrijver en de regisseurs hebben de Bijbel nogmaals als inspiratiebron gebruikt, maar hebben het verhaal wel naar het 'nu' vertaald.

'Jezus heeft het over volgelingen', stelt Donderwinkel. 'De kinderen zeggen dan: Volgelingen? Jezus, dat is zo 1990, wij noemen dat volgers. Wij maken wel een account aan, dan kun je gelijk zien hoeveel volgers je hebt.' Dat is een speelse opmerking natuurlijk, maar het gaat wel om de taal van deze tijd.'

Bijbelse namen

In een tijd waarin tradities meer en meer onder een vergrootglas komen te liggen, was afstappen van de Bijbelse namen nog een stap te ver. 'Dat is een gebaar naar de ‘oudere’ mens', stelt Donderwinkel.

'Het is wellicht een beetje heel snel als we Jezus gewoon Bas gaan noemen, en Johannes Aad. Laten we dan nog maar een beetje water in de wijn doen en de traditionele namen houden. Jezus spreekt natuurlijk op zijn manier, maar wel in de taal van nu.'