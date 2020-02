Verbod op plastic rietjes leidt tot Kamervragen

CDA-Kamerleden Evert-Jan Slootweg en Joba van den Berg hebben vragen gesteld aan minister Bruno Bruins van Volksgezondheid over het verbod op plastic rietjes. Dat doen ze naar aanleiding van een reportage van Omroep Gelderland waarin duidelijk wordt dat zo'n verbod een ramp is voor mensen met een beperking.

Het verhaal van Nina Zwiers uit Doesburg bleek ook voor de politici een eyeopener. Nina gaf in de reportage aan last te hebben van spasmen en kan alleen drinken met een rietje. 'Ik kan een beker niet optillen, want met mijn spasme wordt het dan een grote knoeiboel.'

Milieuvervuiling

Vriend en vijand zijn het erover eens dat plastic rietjes het milieu vervuilen, daarom komt er een verbod op, maar een goed alternatief voor mensen als Nina is er niet. 'Papieren rietjes lossen op in warme dranken en omdat ik door mijn spasme mijn mond ook niet helemaal onder controle heb, bijt ik ze stuk.'

De CDA-politici willen van de minister weten of er met het oog op het verbod vanuit Europa is gesproken over de gevolgen voor mensen met een beperking. Ook vragen ze of er een uitzondering kan komen voor deze doelgroep, als er niet op tijd een alternatief komt voor mensen zoals Nina.

Alternatieven niet bruikbaar

Ook andere patiënten kwamen in de reportage van Omroep Gelderland aan het woord. Zo is Joyce de Kleijn uit Nijmegen ook afhankelijk van de rietjes. Ze zit in een rolstoel en kan niet met haar armen bij haar hoofd dus een kopje naar haar mond brengen, lukt niet.

Joyce heeft al wel wat alternatieven geprobeerd, maar het is allemaal niet bruikbaar. 'De alternatieve rietjes zijn er allemaal maar in één maat. Terwijl ik dikkere rietjes nodig heb voor dikkere vloeistoffen en ze moeten voor mij ook langer zijn.'

De belangenorganisatie voor mensen met een beperking, Ieder(in), liet eerder al weten druk bezig te zijn om het vraagstuk op de politieke agenda te krijgen. Met de vragen van het CDA lijkt dat er nu dus van te komen. Minister Bruins zal ze binnenkort beantwoorden.

Zie ook: Verbod op plastic rietjes is ramp voor mensen met een beperking