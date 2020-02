Montferland legt nestkasten klaar voor inwoners

Vorige week werden er al nestkasten geplaatst:

'Controleer van tevoren even of u eikenbomen in uw tuin of in uw buurt heeft, alleen dan is het aantrekkelijk voor u om een nestkastje op te halen', aldus Montferland. De objecten moeten als thuis dienen voor mezen, de vogels zijn de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Per huishouden kan er ’s middags bij het Centrumpunt in Didam en in Gouden Handen in ’s-Heerenberg één nestkastje worden opgehaald.



Naast de vierhonderd nestkasten voor inwoners, zijn er door de Nestkasten Werkgroep Liemers vorige week al tweehonderd stuks opgehangen verspreid door de gemeente. 'Zij gaan deze nestkasten ook monitoren”, zo laat Montferland weten. “Met deze data weet de gemeente of de nestkasten gebruikt worden of dat ze de kasten moeten verplaatsen.'



Kosten stijgen explosief

In Montferland zijn de kosten voor bestrijding de afgelopen jaren vijf jaar explosief gestegen. De verwachting is dat er in 2020 meer dan een ton voor moet worden uitgetrokken. 'Die kosten nemen gigantisch toe, maar we moeten wat doen”, aldus wethouder Oscar van Leeuwen eerder. “De overlast wordt anders ook aanzienlijk groter.'