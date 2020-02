Mondkapjes bij de apotheek zijn op, en geen snoepjes op de toonbank

Keer op keer moeten ze 'NEE' verkopen tegen mensen die mondkapjes willen. 'We hadden een beperkte voorraad. maar die hebben Chinese wijkbewoners opgekocht om naar hun familie te sturen. Dat was ver voordat we ons in Nederland zorgen gingen maken om het coronavirus.' Het is een hectische tijd voor apotheek Presikhaaf in Arnhem.

Al vijfentwintig jaar zit apotheker Gert Jonge Poerink in het vak. 'Eigenlijk wilde ik dierenarts worden. Ik was helemaal verzot op paarden. Maar ik werd uitgeloot. Op aanraden van mijn vader ben ik toen farmacie gaan studeren in Utrecht.'

Hij begon in de Haagse Schilderswijk, Jonge Poerink kwam vijfentwintig jaar geleden naar Arnhem.

'We vullen elkaar aan'

'Sinds 2010 zit ik met twee mede-apothekers in dit zorgcentrum met veel disciplines bij elkaar zoals een huisarts, diëtist en fysiotherapeut', gaat de apotheker verder. 'Het leuke is dat we elkaar zo aanvullen. Je moet tegenwoordig een specialist zijn om te weten welke pillen elkaar verdragen en welke combinaties problemen kunnen geven.'

Dat maakt het vak leuker, vindt hij. 'De behandelaar en de geneesmiddelenspecialist bepalen samen het geschikte geneesmiddel voor de patiënt.'

Geen mondkapjes meer

Het coronavirus zorgt nu voor drukke tijden. 'Ook wij komen niet meer aan mondkapjes. We hebben de snoepjes al van de toonbank gehaald en het personeel ingelicht wat te doen als er iemand met koorts en benauwdheid binnenkomt. Wat ze dan moeten doen? Die persoon gelijk naar buiten sturen.'

Jonge Poerink maakt zich wel eens kwaad over de beschikbaarheid van medicijnen: 'Laatst is de maximale prijs van geneesmiddelen weer verlaagd. Het moet steeds goedkoper. Maar die goedkopere medicijnen zijn er niet altijd. Dan kan je jouw patiënt dus echt niet helpen.'