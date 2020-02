Stel weer thuis na corona-avontuur op cruiseschip

Het cruiseschip MS Westerdam was na afwijzingen in Kuala Lumpur, Bangkok en Singapore wel welkom in Pfnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. 'Daar zijn we heel goed ontvangen', zegt Van Loon tegen Omroep Gelderland. 'We hebben zes dagen in een prima hotel gezeten.'

Geen kater

Ze moeten nog een beetje acclimatiseren en hebben geen kater overgehouden aan de in het water gevallen cruise door Oost-Azië, maar Japan hadden ze graag bezocht. 'Daar waren we nog niet geweest', vertelt Kortes.

Ze vertrokken op 1 februari van Hong Kong naar Manilla, maar moesten als gevolg van het coronavirus al op de tweede dag omkeren. 'De kapitein nam met het schip een strategische positie in zodat hij binnen een dag naar een haven kon varen waar we welkom waren', blikt Kortes terug.

De ene na de andere haven wees de MS Westerdam af en toen bleek er ook nog een 83-jarige Amerikaanse vrouw besmet. Althans, achteraf bleek dat niet het geval. Hadden ze wel moeten gaan? Ze vertrokken eind januari naar Hong Kong, toen was het coronavirus al uitgebroken.

Geen Chinezen

Kortes: 'We hebben vooraf geïnformeerd bij Buitenlandse Zaken en de Holland Amerika Lijn. Er zaten onder de passagiers geen Chinezen en er waren ook geen mensen bij die de drie weken daarvoor in China waren geweest. De risico's leken mee te vallen. We hadden kunnen annuleren, maar dan hadden we geen cruise gehad en waren we ons geld kwijt geweest, al staat de gezondheid altijd voorop.'

Henk Kortes. Eigen foto.

Ze hebben zich op zee geen moment verveeld. Afleiding genoeg met lezingen, films of het lezen van een boek. Angst hebben ze ook niet gehad en het thuisfront werd elke morgen met een update in de familie-app op de hoogte gehouden.

Rechtop in bed

In Cambodja werden ze medisch gecontroleerd. Ze bleken niet besmet te zijn en kregen als bewijs een ministry of health (gezondheidscertificaat). 'Dat was een uitgebreide controle ', vertelt Kortes. 'Mocht het mis zijn dan zou de arts direct bellen. Op dat moment waren er in Nederland op het NOS Journaal van 20.00 uur verwarrende berichten en belde een kennis van ons op. Hij dacht niet aan het tijdverschil en toen zat ik om 02.15 met de haren omhoog even rechtop in bed... Ja, ik dacht dat het de arts was.'

De wasmachine thuis draait op volle toeren met de was uit de koffers en ze zijn vol lof over de Holland Amerika Lijn. 'Ze hebben de kosten vergoed en we mogen een nieuwe cruise boeken', zegt Kortes, die daar nog niet aan denkt. 'Eerst even bijkomen en wennen aan Nederland.'

Nieuwe cruise

Van Loon begint te lachen. 'Gisteren had hij het alweer over een nieuwe cruise', zegt ze. 'Maar dan gaan we niet zo ver weg. Dan denk ik eerder aan Noorwegen.'

Het stel in het vliegtuig. Eigen foto.

Kortes knikt instemmend: 'Voorlopig niet zo ver weg. Je hebt ook met het coronavirus te maken. Ik vind alle maatregelen prima. Ze lijken misschien overbodig, maar daar kun je niet laconiek mee omgaan.'

