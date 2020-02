Van rechts naar links, Beuningen wil snel nieuw college

Beuningen wil snel een nieuw college. Afgelopen donderdag klapte de coalitie in de gemeente door onenigheid. De grootste partij, Beuningen Nu & Morgen (BN&M), trok de stekker uit de samenwerking met CDA en VVD. Het dossier zon en wind was de boosdoener.

Vrijwel direct na de breuk ging BN&M om tafel met drie nieuwe partijen: D66, GroenLinks en PvdA. Die partijen staan open voor het doorzetten van de reeds genomen besluiten.

'We hebben een opgave van 731 terajoule op te wekken energie. Dat willen we voor twee derde uit windenergie en een derde uit zonne-energie halen', verklaart fractievoorzitter Eric van Ewijk van BN&M.

Vraagtekens bij snelheid

De voormalige partners blijven verbijsterd achter. 'We hebben stevige discussies gehad en onze standpunten lagen uit elkaar, maar niet zover uit elkaar. We zouden vandaag bijeenkomen om erover te praten. BN&M heeft daar niet op willen wachten', vertelt fractievoorzitter Dave Preijers van het CDA. 'De snelheid waarmee het nu gaat is verbazingwekkend.'

Preijers is niet de enige die zich over de snelheid verbaast. Eerder stelde SP-fractievoorzitter Jos Swartjes dat PvdA'er Sijmen Versluijs al voor de breuk benaderd is voor een functie als wethouder in een nieuw college.

'Dat is absoluut niet waar. Ik had wel een donkerbruin vermoeden dat het niet goed ging tussen de drie coalitiepartners, maar ben pas na de breuk benaderd', stelt Versluijs. Hij zegt wel open te staan voor de post.

'Politieke zwaargewichten'

Ook Frans Houben van GroenLinks is al naar voren geschoven als kandidaat-wethouder. Piet de Klein van BN&M lijkt aan te blijven als wethouder. 'Als je politieke zwaargewichten in een nieuw college hebt, is het raar als je daar geen gebruik van maakt. Maar het is nog allemaal onderdeel van de gesprekken', stelt Van Ewijk als leider van de grootste partij.

De eerste inhoudelijke gesprekken tussen de nieuwe partners vinden hoogstwaarschijnlijk komend weekend plaats. Het doel is om eind maart al een nieuw college te hebben. 'Er liggen grote opgaven op tafel als de omgevingswet en het dossier wind en zon. Er is snel een sterk, adequaat bestuur nodig. Het gaat veelal om lokale, praktische zaken waarover de meningsverschillen niet erg groot zijn. Bruggen kunnen dus snel geslagen worden', meent Van Ewijk.

Waarom die bruggen niet met de voormalige coalitiepartners zijn geslagen, blijft wat onduidelijk. Volgens BN&M zijn er wel degelijk eerdere pogingen gedaan om nader tot elkaar te komen, maar was er geen andere uitweg dan te stoppen.

