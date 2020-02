Mike Snoei: 'Negatieve sentiment is omgedraaid'

De Graafschap kan vrijdag periodekampioen worden. Ook directe promotie komt dichterbij. Mike Snoei over succes, Jong AZ, carnaval en respect. 'Ik denk dat wij het best aardig doen.'

De kleurrijke trainer van de Achterhoekse club haalde vorige week na de nipte uitzege bij FC Dordrecht zijn gram op de media. Snoei vindt de Gelderse pers vaak te kritisch over het vertoonde spel dat De Graafschap op de mat legt en benoemde dat aan de Krommedijk. 'Ik heb met de analyses wel eens moeite en moet er ook aan wennen', vertelde hij vorige week.

Ralf Seuntjens afwezig

Bijna een week later, aan de vooravond van de thuiswedstrijd tegen Jong AZ, gaat Snoei uitgebreid in op de actuele situatie bij De Graafschap en de succesreeks die is neergezet. 'Ik vind dat wij goed bezig zijn', vertelde de Didammer na de training op woensdag waarbij topscorer en aanvoerder Ralf Seuntjens ontbrak. 'Een punt van zorg', was het enige dat Snoei daar voorlopig over kwijt wilde.

Seuntjens ontbrak woensdag op de training

Verwend worden

Snoei maakt een opsomming: 'We trainen goed. Er is geen enkele blessure. We zetten een geweldige serie neer. Iedereen wil overal graag bij zijn. De beleving is enorm. En natuurlijk, de 10 duizend mensen in ons stadion willen af en toe wat meer verwend worden. Maar ze hebben er net als ik niet zo veel last van hoor. Er zal best nog wel het één en ander aan mankeren. Het is allemaal niet perfect. Dingen moeten beter. Maar daar werken we elke dag aan.'

Schier onverslaanbaar

Een feit is dat De Graafschap dit seizoen bijna onklopbaar is. Slechts één keer gingen de Superboeren onderuit en dat zegt veel over de hechte vechtmachine die Snoei dit seizoen in Doetinchem heeft gekneed. Alleen Jong AZ won (2-1) en dat is uitgerekend de tegenstander waartegen De Graafschap vrijdag in eigen huis de periodetitel kan binnenhalen.

Last

Revanchegevoelens leven nadrukkelijk in de groep. Snoei knikt: 'Branco van den Boomen begon daar vanochtend al over. We hebben nu de kans die nederlaag recht te zetten. We speelden een uitstekende eerste helft, kwamen voor en misten kansen op de 2-0. Maar daarna laten we ons naar de slachtbank leiden. Knullig en slap. Dat herkende ik niet en daar hebben we een tijdje last van gehad.'

Prachtige serie

Toch bleef het dus voorlopig bij die ene misstap. De Graafschap richtte zich na de winterstop op en zette, soms met het nodige kunst en vliegwerk en wat geluk, een imposante reeks neer. Alleen FC Eindhoven snoepte De Graafschap in 2020 twee puntjes af. Snoei: 'Dit hebben we zelf afgedwongen. We hebben een prachtige serie gemaakt met een uitstekend doelgemiddelde. Hoe je het ook wendt of keert, met al die goede ploegen die er zijn, staan we bovenaan in de periode.'

De Graafschap heeft twee punten voorsprong op rivaal SC Cambuur. Een punt kan genoeg zijn tegen Jong AZ, maar dan mag SC Cambuur thuis niet winnen van Jong PSV. Gebeurt dat wel en blijft De Graafschap steken op een gelijkspel, pakt de ploeg van Henk de Jong de derde periode op basis van het doelsaldo. Op dit moment is dat bij beide clubs +8.

Negatieve sentiment

'Het is nog niet zover', weet ook Snoei. 'Maar als we winnen, mag je dat ook wel even laten inwerken. Omdat ik vind dat de club een prijsje heeft verdiend. We komen van een degradatie af en hebben het negatieve sentiment hier aardig kunnen omdraaien. We staan er nu geweldig voor en dan moet je van zo'n periode ook even genieten met de mensen die daar bij horen.'

Anoniem met carnaval

Dat bescheiden feestje zal niet in de stad plaatsvinden, maar gewoon in het stadion met supporters, sponsoren en familie. Het centrum van Doetinchem zag de selectie maandag al in opperbeste stemming tijdens het carnaval. Sommigen waren niet eens herkenbaar, onder wie de trainer zelf. 'Ik was anoniem', glimlacht Snoei. 'Anders word ik om de vijf minuten op mijn schouders getikt. Sommige spelers wisten het niet eens. Maar ik heb me prima vermaakt.'

Snoei met Volendam trainer Wim Jonk die maandag zijn ploeg zag afhaken

Saamhorigheid

'Ik wilde wel eens kijken wat carnaval betekent voor Doetinchem', legt Snoei uit. 'De saamhorigheid is fantastisch. Hoe iedereen verkleed is en ze op een middag een spectaculair feest vieren. Ik wilde dat wel eens meemaken, maar het zit niet in mijn DNA. Ik doe niet aan carnaval. En als ik dan zie dat mijn spelers toch weer op tijd (om 18.00 uur, RvdM) stoppen om zich goed te prepareren op vrijdag. Dit is een hele professionele groep.'

Respect

Snoei laat vervolgens zich de kans niet ontnemen om nog één keer een lichte sneer uit te delen aan de in zijn ogen kritische Gelderse pers. 'Ik ben maandag ook op tijd vertrokken, want ik wilde nog even naar Jong FC Utrecht. Waar ik maar weer bevestigd werd, dat we wat meer respect moeten opbrengen voor dit soort ploegen die frank en vrij kunnen spelen. Volendam, die voetbalmachine waar iedereen het over had, verloor daar in de tweede helft kansloos. Wij speelden tegen Utrecht met pijn en moeite 2-2, maar hebben toen best veel kritiek gehad.'