Film 'De Beentjes' daverend succes in Achterhoek

De dialectfilm ‘De Beentjes van Sint-Hildegard’ van Johan Nijenhuis en Herman Finkers is een gigantisch succes in de Achterhoekse bioscopen. Zowel in Winterswijk als in Doetinchem worden extra voorstellingen ingepland, die stuk voor stuk volledig uitverkocht raken.

'Een film die we eerst helemaal niet zouden draaien in de commerciële bioscopen, is nu de drukst bezochte film van heel Nederland', zegt assistent-manager Wilbert Masselink van bioscoop Vue in Doetinchem. 'Dat is heel bijzonder.' Hij geeft aan dat er deze week, tijdens de vakantie, acht voorstellingen per dag gepland staan. 'En die zitten allemaal vol', aldus Masselink, die schat dat er achthonderd bezoekers per dag alleen voor ‘De Beentjes’ naar de bioscoop komen.

In Skopein in Winterswijk zijn in twaalf dagen tijd ruim 3300 mensen naar de dialectfilm geweest. 'Bij ons is het verreweg de nummer één', zegt assistent-bedrijfsleider Thijs Boukema, die aangeeft dat alle zeven voorstellingen dinsdag uitverkocht zijn. 'Dit wordt een van de topfilms van 2020, dat is het eigenlijk al. Het gaat als een malle.'



‘De Beentjes van Sint-Hildegard’ is een komisch drama over het echtpaar Jan en Gedda uit Twente. Boukema merkt dat met name ouderen erg enthousiast zijn over de film: 'Mijn eigen ouders zijn ook geweest, het is herkenbaar er worden veel leuke ouderwetse dialecttermen gebruikt, dat vinden ze heel leuk. Mensen die al heel lang niet naar de bioscoop zijn geweest, zien dit echt als een uitje.' Voorlopig blijft De Beentjes in Winterswijk en Doetinchem meedraaien. 'Zolang de bezoekerscijfers zo goed zijn, zullen we hem zeker nog zes tot acht weken laten draaien', aldus Masselink.