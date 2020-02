Carnavalsoptocht in 'Keulen van Gelderland' komt er toch

Na overleg tussen de gemeente en het Samenwerkend Orgaan Karnaval (SOK) is de nieuwe datum bepaald. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Berg en Dal aan Omroep Gelderland.

Harry Eikhout van het SOK is blij met de nieuwe datum: 'We hebben gekeken wat het meest handig is en zijn hier in overleg uitgekomen', vertelt hij.

Grote optocht

In totaal waren er 125 inschrijvingen voor de optocht in Groesbeek die eigenlijk afgelopen zondag zou plaatsvinden. In eerste instantie werd de starttijd gewijzigd, maar uiteindelijk besloot burgemeester Mark Slinkman de optocht toch af te blazen. 'Veiligheid voorop', meldde de organisatie teleurgesteld.

Of alle deelnemers ook op 8 maart aanwezig zijn is nog even de vraag, maar de organisatie heeft er in ieder geval alle vertrouwen in.

Carnavalsgemeente

Berg en Dal, de gemeente waar Groesbeek onder valt, is een echte carnavalsgemeente. De grote Rosenmontag-optocht in het naastgelegen Beek kon maandag wel doorgaan, maar kreeg op het einde ook te maken met fikse regen.

