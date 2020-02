Coronavirus komt steeds dichterbij, 'maar er is geen hysterie'

Gelderlanders lijken zich nog geen grote zorgen te maken over de mogelijke komst van het coronavirus. Op meerdere plaatsen in Europa duikt het virus op. Een rondje langs Gelderse huisartsen laat zien dat er hier nog geen onrust heerst.

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. De uitbraak begon in de Chinese stad Wuhan en het virus wordt nu in steeds meer landen waargenomen. In Europa is Italië vooralsnog het hardst getroffen: zeker 374 mensen zijn daar besmet en twaalf mensen zijn omgekomen. Ook in onder meer België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland is het virus vastgesteld.

80 kilometer van de grens

Dinsdagavond werd bekend dat een 47-jarige Duitser uit de gemeente Gangelt, op zo'n tachtig kilometer van de Gelderse grens, in kritieke toestand in het ziekenhuis in Düsseldorf ligt. Hij was twee weken geleden nog in Limburg.

Volgens het RIVM is er echter geen contactonderzoek nodig, omdat de Duitser toen geen ziekteverschijnselen vertoonde. Het besmettingsgevaar is daarom nihil. In het ziekenhuis in Düsseldorf ligt ook een tweede coronapatiënt.

'Geen hysterie'

Huisarts Jeanette Klijn Velderman van huisartsenpraktijk de Zegerij in Brummen vertelde dinsdagmiddag op Radio Gelderland nog dat ze eigenlijk helemaal geen vragen kreeg over het coronavirus. Maar inmiddels kreeg ze die wél in haar praktijk en op de huisartsenpost: 'Maar er is geen hysterie. De Achterhoeker is nuchter.'

Ook in huisartsenpraktijk De Pelgrim in Gaanderen valt het mee, vertelt Mascha Gesthuizen: 'We kregen één specifieke vraag. Maar er is geen toename van ongerustheid.'

Ze verzoekt ook mensen die bezorgd zijn omdat ze mogelijk verschijnselen hebben, niet naar de praktijk te komen, maar telefonisch contact op te nemen. Dat is ook de richtlijn van de GGD. Er is wel een praktische zaak die haar zorgen baart: 'Wel ziet de praktijk zich geplaatst voor het probleem dat de geschikte mondkapjes al een tijdje niet meer verkrijgbaar zijn.'

Geen Mexicaanse griep

Elders in de provincie geeft een medisch centrum in Harderwijk hetzelfde antwoord: 'We krijgen er weinig vragen over en we wijzen ze door naar de GGD.'

Ook bij een huisartsenpraktijk in Nijmegen valt het mee. Daar vertelt de praktijkassistent dat er weinig paniek is, terwijl ze bij de Mexicaanse griep werden overvallen met vragen.

Een praktijk in Arnhem vertelt ons dat ze woensdagochtend vijf telefoontjes kregen met vragen over het virus en dat dat meer is dan de afgelopen dagen of vorige week. De landelijke huisartsenvereniging LHV heeft geen algemeen beeld van vragen over het coronavirus in Gelderland. Volgens een woordvoerder houden de artsen dat niet voor hen bij.

