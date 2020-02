Stijging uitkeringen Achterhoek door seizoen

Het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de Achterhoek is in de eerste maand van dit jaar gestegen tot ruim 3300. De stijging is een trendbreuk, maar volgens het UWV komt dit door de tijd van het jaar.

'Door het winterseizoen is er minder werk in seizoensgebonden sectoren zoals landbouw en bouw', zo laat het UWV weten over cijfers. 'Bovendien lopen aan het eind van het jaar veel tijdelijke contracten af en duurt het even voordat mensen nieuw werk gevonden hebben.' In totaal ontvingen eind januari 3343 mensen in de Achterhoek een WW-uitkering, een stijging van 9,9% ten opzichte van een maand eerder. Landelijk steeg het aantal in dezelfde periode met 8,1%.



Hoewel het aantal verstrekte WW-uitkeringen met 302 stuks is gestegen in vergelijking met december, ligt dit aantal nog altijd fors lager (17,3%) dan een jaar geleden. De Achterhoek kent al enkele jaren een dalende trend in het aantal verstrekte uitkeringen, in februari 2018 waren er nog meer dan vijfduizend mensen met een WW-uitkering.