Online iets melden bij de gemeente Nunspeet heeft voordelen

Al ruim 1,5 jaar is het nieuwe online systeem van de gemeente Nunspeet ‘iets melden’ actief. De gemeente is blij dat inwoners de weg naar het gemeentehuis weten te vinden, maar online invullen heeft voordelen.

Op 1 november 2018 lanceerde Wethouder Marije Storteboom en Leen van der Maas dit nieuwe systeem. Het aantal meldingen via nunspeet.nl/ietsmelden lopen heel erg uiteen en variëren qua inhoud, zo laat de gemeente Nunspeet weten. ‘De ene dag ontvangen wij maar een enkele melding online en een dag later zijn het er bijvoorbeeld tien.’

Nu het de laatste weken hard waait, zijn er met name meldingen gedaan over takken op de weg. Afgelopen zomer rondom de overlast van de eikenprocessierups kreeg de gemeente dagelijks tientallen meldingen.

De gemeente laat in een reactie weten dat er nog steeds meldingen worden gedaan aan de balie, ook bellen sommige mensen liever. ‘Online een melding doen heeft zo zijn voordelen. Een melding kun je 24 uur per dag doen. Geef je bij het melden aan op de hoogte te willen blijven van de melding en voer je je e-mailadres in, dan ontvang je een e-mail zodra de melding is verholpen.’

De gemeente Nunspeet is blij dat inwoners de weg naar het gemeentehuis weten te vinden als het gaat om het doen van een melding. De gemakkelijkste weg is www.nunspeet.nl/ietsmelden, maar uiteraard staan medewerkers van de gemeente inwoners ook graag te woord aan de balie of via de telefoon.

Inwoners en bezoekers op de website kunnen 24 uur per dag hun klacht of melding op het gebied van de openbare ruimte of openbare orde doorgeven en ook volgen hoe de gemeente met de afhandeling van die melding omgaat.