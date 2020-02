VIDEO | Dit fruit is terug van weggeweest

Kroos is familie van de abrikoos en de kers, en smaakt ook nog enigszins naar perzik. In de jaren 70 van de vorige eeuw stonden er nog heel wat krozenbomen in de Betuwe.

Behoud van erfgoed

Thijs Banken is voorzitter van de Stichting Schone Fruitteelt en heeft honderd kroosbomen in zijn boomgaard in Boven-Leeuwen staan. Niet voor de commerciële teelt, maar voor het behoud van het erfgoed.

Door het beschikbaar komen van betere krozenrassen en -onderstammen beleeft deze fruitsoort een opmerkelijke wederopstanding.

Verslaggever Vera Eisink proeft kroos:

Kroos bij Flipje

Volgens Banken stond vroeger op elk erf wel een krozenboom. 'De kroos is nu, zoals het meeste hoogstamfruit, nagenoeg verdwenen uit de hedendaagse fruitteelt. Waardoor dit precies is gekomen, is moeilijk na te gaan. Maar de rooipremies van de Europese Gemeenschap in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, de arbeidsintensieve hoogstamteelt, de nachtvorstgevoeligheid en de opkomst van de jaarrond-import van pruimen zijn waarschijnlijk de belangrijkste oorzaken.'

Dat de kroos in ijltempo uit het landschap is verdwenen, blijkt volgens Banken uit het feit dat in de jaren 60 van de vorige eeuw jamfabriek De Betuwe in Tiel (van Flipje) nog krozenjam produceerde. 'Rotterdam Krooswijk, die naam komt er ook vandaan.'

