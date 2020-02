Gelderland ontwaakt onder laagje sneeuw, strooiwagens op pad

De meeste sneeuw in ons land viel in de regio Rotterdam en Waalwijk, meldt Weeronline. Daar is op verschillende plekken een dek van 3 centimeter gemeten.

Wit op de Veluwe

Ook op de Veluwe werd het wit. En in een stad als Wageningen kleurde het gras wit, maar bleven de wegen schoon.

Sneeuw op de auto in Buurmalsen. Foto: Ab Donker

De sneeuwbuien trekken geleidelijk naar het oosten weg. Doordat de temperatuur 's ochtends snel oploopt, smelt de gevallen sneeuw snel weg.

Meerdere gemeente laten weten te strooien tegen de gladheid. Ook Rijkswaterstaat heeft strooiwagens in onze provincie de weg op gestuurd. De waarschuwing van het KNMI voor plaatselijke gladheid gold tot 08.00 uur.

Opnieuw kans op sneeuw

Later op de dag is er weer kans op winterse buien vanuit het noordwesten, die mogelijk gepaard gaan met hagel, natte sneeuw en onweer.

Donderdag is er opnieuw kans op sneeuw. Voor wie hoopt op het maken van sneeuwengelen of sneeuwpoppen, dat gaat helaas niet. 'Hoewel het maar 2 of 3 graden wordt, komt er daarna snel regen. En vrijdag is het sowieso weg, dan wordt het een graad of zeven', aldus meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.

