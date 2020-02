Drama zorginstelling Wageningen, dit is wat we tot nu toe weten

Werd een hardhandige arrestatie de 27-jarige cliënt in de Wageningse zorginstelling vorige week fataal? Was het de overmeestering door personeel? Of overleed hij ergens anders aan? Veel blijft onduidelijk over welk drama zich heeft afgespeeld. Vier aparte onderzoeken moeten uitwijzen wát er precies is gebeurd en welke rol de politie speelde. Alles op een rij.

Een week na het overlijden van de 27-jarige cliënt Robert in zorginstelling RIBW in Wageningen, blijven er veel vragen over zijn dood.

Robert woonde sinds de herfst in de instelling voor beschermd wonen, samen met 14 andere mensen met een psychiatrische achtergrond. Zij hadden 24 uur per dag begeleiding. Woensdag, de dag van zijn overlijden, was hij volgens zijn vader al ernstig in de war. Hij zou zijn ramen kapot hebben gegooid en zijn kast omver hebben geduwd, zo vertelde zijn vader aan Omroep Gelderland.

Ondanks reanimatie overleden

Die woensdagavond ging het mis. Volgens de persverklaring van de politie zou Robert agressief gedrag hebben vertoond. Die agressie zou zich later richten tot medewerkers van de instelling. Meerdere medewerkers konden hem volgens de politie overmeesteren, zo is te lezen in het persbericht. De medewerkers waren in afwachting van de politie. Maar volgens buurtgenoten kwam die pas een half uur na het eerste telefoontje naar 112.

Toen de politie er was, probeerde die samen met medewerkers van de instelling om Robert aan te houden. In het persbericht van de politie staat daarop: 'Tijdens het incident is de bewoner, ondanks een reanimatie, overleden'.

Vier onderzoeken

Er lopen drie politie-onderzoeken naar wat er die woensdag precies is gebeurd. Het eerste is een onderzoek naar hoe Robert precies is overleden. Hiervoor is forensisch onderzoek gedaan. Ook heeft de politie met de betrokken medewerkers gesproken. Of zij verdachten zijn blijft onduidelijk.

Het tweede onderzoek gaat om de 112-meldingen, en de vraag of de politie inderdaad zo laat te plaatse was als buurtbewoners beweren. Dit onderzoek wordt gedaan door een speciale afdeling binnen de politie.

Het derde onderzoek is het Rijksrechercheonderzoek, waarin wordt gekeken naar hoe de agenten die betrokken waren bij de aanhouding hebben gehandeld. Tenslotte laat ook zorginstelling RIBW door een externe partij onderzoek doen naar het incident.

In volle gang

Volgens politie en het OM zijn de politie-onderzoeken in volle gang. Wanneer de conclusies over Robert's dood kunnen worden getrokken, is nog niet bekend, zo laten de woordvoerders weten.

Robert's familie wil dat de onderste steen boven komt, zeiden ze eerder in een interview met Omroep Gelderland.