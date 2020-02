Analoog TV-kijken bij Ziggo sinds dinsdag niet meer mogelijk

Vooral op televisietoestellen buiten de woonkamer werd nog vaak via een coaxkabel naar de basiskanalen van Ziggo gekeken. Sinds vandaag moet de TV-tuner opnieuw worden ingesteld op de aanwezige digitale kabel-TV (DVB-c) om nog wat te kunnen ontvangen. Als de TV te oud is, dan kan er op de coaxkabel nog wel via een klein voorzetkastje van Ziggo worden gekeken. Het is mogelijk dat de oude coaxkabel of -pluggen moeten worden vervangen omdat het digitale signaal kritischer is dan analoog. Daarom is misschien zelfs een antenneversterker noodzakelijk voor een goede ontvangst.

Digitale TV kijken direct via coaxkabel

Eerder vond de analoge afschakeling plaats in andere regio's in het land. Via digitale kabel-tv levert Ziggo overal televisiezenders in digitale kwaliteit via een coaxkabel direct op elk TV-toestel. Het apparaat moet daarvoor wel geschikt zijn.

Ziggo-klanten kunnen zelf controleren of ze al digitaal televisiekijken. Dit kan door de televisie op kanaal 14 te zetten. Verschijnt de zender Ziggo Sport in beeld, dan kijkt men al digitaal. Is er op dat kanaal alleen maar sneeuw te zien, dan wordt er nog analoog gekeken. In dat geval kan de klant via de website van Ziggo meer informatie vinden over hoe mee te schakelen.

Extra zenders

Na de omzetting van analoge naar digitale ontvangst krijgen Ziggo-klanten er ook extra zenders bij, waaronder alle regionale zenders en streekzenders zoals RN7. Aleen de zenders NPO 1, 2, 3 en Ziggo Sport zijn straks op elke tv direct in HD te zien, de rest is in zogenoemde SD-kwaliteit.

Ondersteuning bij omschakeling

Ziggo zou met elke klant per brief of e-mail contact hebben opgenomen voor verdere informatie. Om Ziggokijkers te helpen met de omschakeling zet de kabelprovider, naast medewerkers op de callcenters en bestaande servicepunten, ook extra monteurs in die aan huis een helpende hand kunnen bieden.

Analoge radiozenders

Het pakket met analoge radiozenders via de stereo-installatie gaat naar alle waarschijnlijkheid in december verdwijnen. Ziggo heeft deze ruimte op de kabel nodig voor een sneller en stabieler internet.