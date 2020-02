Grote plannen langs rivier tussen Tiel en Dodewaard

Het bedrijf is al geruime tijd bezig om de plannen voor de uiterwaarden voor te bereiden. Dit jaar wil Dekker de benodigde vergunningen gaan aanvragen. De hele procedure neemt nog geruime tijd in beslag, als dit naar verwachting verloopt kan de eerste fase in 2022 starten.

De delfstofwinning waar Dekker haar brood mee verdient, wordt gecombineerd met tal van andere doelstellingen, legt directeur landschapsontwikkeling Richard van den Berg uit. 'De aanleg van nieuwe natuur, nieuwe bedrijvigheid, de rivier meer de ruimte geven', somt hij op. 'We zijn aan het onderzoeken of we daar nieuwe energie kunnen opwekken en uiteraard zorgen we dat het ook een mooi uitloopgebied wordt voor mensen die in de omgeving wonen.'

Klankbordgroep

Om de plannen goed met de omgeving af te stemmen is een klankbordgroep actief waarin verschillende soorten belanghebbenden over de plannen meepraten. Van den Berg: 'Daar zitten bijvoorbeeld mensen in die vissen. Wat kun je doen om het gebied daarvoor meer geschikt te maken. We krijgen ook vaak de vraag van mensen die gewoon een rondje willen lopen, waar moet dat dan aan voldoen. We brengen meer stroomsnelheid in het gebied waar bepaald vissoorten dol op zijn. Dat zijn een aantal voorbeelden van zaken waar we allemaal rekening mee houden.'

Op deze manier profiteren allerlei groepen van de herinrichting van de Willemspolder. Zo is er met het dorpshuis Ons Tehuis, dat gaat vernieuwen, al afgesproken dat er parkeerruimte gemaakt wordt voor de bezoekers. Er wordt nagedacht over 'belevingsroutes', ruiterpaden, agrarisch natuurbeheer en over een strandje om in de zomer te recreëren.

Recreatie

'Het plan ziet er mooi uit', zegt Rini Schuiling die er zijn hele leven al rondstruint. 'Veel gericht op wandelen en struinen. Ik wandel nu al heel veel in het gebied. Daar gaat wel het een en ander aan veranderen. Andere routes en ook stukken waar ik straks niet meer kan lopen, dan moet ik bijvoorbeeld met een trekpontje naar de overkant.'

Het recreatiestrandje heeft zijn bijzondere belangstelling. 'De zandput waar ik eigenlijk al mijn hele leven met vrienden en familie ga zwemmen, die wordt in verbinding gesteld met de Waal. Dat hoeft op zich geen bezwaar te zijn, als we nog maar kunnen zwemmen vanaf het strandje waar we altijd zitten.'

Nieuwe bedrijvigheid

Jacqueline van Rijn zit namens de milieuwerkgroep Midden-Betuwe in de klankbordgroep voor de Willemspolder. Wat betreft de natuurontwikkeling is ze tevreden, maar tegen nieuwe bedrijvigheid verzet ze zich. 'Ik denk wel dat het mooier wordt', zegt ze. 'Maar er zit ook nog iets verstopt in het plan. Ze willen een permanente bedrijfslocatie beginnen op het terrein van de steenfabriek. Het lijkt erop dat ze daar zand en grint, dat ze elders winnen, gaan verwerken. Dan komen de lasten van die winning naar IJzendoorn en de lusten -mooie natuurontwikkeling- komen elders terecht. Dat vind ik gewoon niet eerlijk.'

Als lid van de klankbordgroep blijft ze ook daar op hameren. 'Ik heb heel wat in de melk te brokkelen zolang het over de natuurontwikkeling gaat, wat betreft het bedrijventerrein probeer ik ze op andere gedachten te brengen, maar dat lukt niet echt.'

Van den Berg gaat het gesprek met de omgeving graag aan. 'We willen het oprecht samen met de omgeving doen, want daar maken we de mooiste plannen mee', zegt hij. 'Mensen mogen ons er ook op aanspreken op het moment dat wij een misstap maken. Als we gewoon op de ouderwetse manier alleen maar zand zouden winnen dan is ons bedrijf ten dode opgeschreven. Dat gaat niet lukken.'

Beluister hier een radioreportage: