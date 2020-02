Edelherten eten gras voor voeten van koeien weg

Hoe stel je vast welke schade van herten afkomstig is en welke niet? Het antwoord op die vraag is belangrijk voor boeren die een schadevergoeding willen claimen. Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de schade: het eigen vee of het edelhert? Een perceel aan de Uddelermeerweg in Ermelo dient nu als proefweiland om er achter te komen hoeveel de edelherten eigenlijk eten.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Pilot met proeflocatie is primeur

'Daarom gaan we nu een gebied van zeven hectare voor een deel afrasteren', zegt boer Leendert van Staalduinen. Hij heeft zich met acht andere boeren verenigd. Dat doen ze in samenwerking met de provincie.

'We hebben dan straks een groot perceel, waarvan de helft is afgerasterd en de helft niet.' Op de afgebakende helft kunnen edelherten straks dus niet meer komen. 'Op de andere helft kunnen ze wel komen en dan kunnen wij zien wat het verschil is tussen de twee helften. Dan weten we precies hoeveel schade ze veroorzaken.'

En dat is handig voor de taxateurs van de provincie die de schadevergoeding voor de boer bepalen. Afgelopen jaar werd er in totaal bijna 50.000 euro aan schade uitgekeerd.

De pilot in Uddel is een primeur. Het land blijft zeker een jaar lang dienen als proeflocatie. Daarna wordt er geëvalueerd. 'We zijn gewoon heel benieuwd wat de schade precies is. Nu blijft het toch er toch altijd discussie of het gras kaler wordt door het eigen vee, of dat het de edelherten zijn', besluit Van Staalduinen.