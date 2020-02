Zwarte avond voor volleyballers van Orion

Active Living Orion is zaterdagavond met een thuisnederlaag tegen Sliedrecht Sport slecht gestart aan de kampioenspoule in het volleybal. De wedstrijd in de eigen Topsporthal stond in het teken van het herdenken van clubicoon en voormalig volleybalinternational Gerard Wesselink, die onder meer werd geëerd met een minuut stilte.

'Een ontzettend belangrijke man in de vereniging', zegt Pim Raterink, oud-teamgenoot van Wesselink en momenteel assistent-trainer bij de Doetinchemse volleybalclub. De voormalig international overleed recent op 66-jarige leeftijd, maar wordt blijvend herinnerd wegens zijn verdiensten voor de Achterhoekse volleybalwereld. 'Als actief volleyballer was hij een van de eersten die in het Nederlands team gespeeld heeft en die de hele opgang van Orion meegemaakt heeft vanaf 1975', weet Raterink. De eerste bloeiperiode bracht de volleybalclub van het derde niveau naar de eredivisie. De opmars resulteerde net niet in een landstitel, wel werd de beker gewonnen in 1979. Wesselink zelf speelde tot eind jaren ’80, behoudens een uitstapje bij Bovo in Aalten, voor de Doetinchemmers. Daarnaast kwam hij in totaal 41 keer in actie voor het Nederlands team.



Ook in de tweede bloeiperiode van Orion speelde Wesselink een belangrijke rol, niet als speler, maar als technisch manager. 'Hij heeft de opmaat gemaakt met de vereniging en de stichting van Heren 1 richting professionalisering', weet huidig aanvoerder Pim Kamps. 'Hij was verantwoordelijk voor de spelers die kwamen. Met name in het jaar 2012 hebben we qua team het verschil gemaakt.' In dat seizoen grepen de Doetinchemmers voor het eerst in de geschiedenis de landstitel. In 2015 legde Wesselink zijn officiële taken bij Orion neer.

'Confronterend en pijnlijk'

Na de minuut stilte ter ere van Wesselink, verloor Orion de wedstrijd tegen Sliedrecht Sport met 2-3. De regerend landskampioen staat daardoor op een vierde plek in de kampioenspoule, terwijl slechts de nummers een en twee zich plaatsen voor de finale om de landstitel. 'Dit was dé kans om direct een slag te slaan, daar was het ook de wedstrijd naar, maar we geven het helemaal zelf weg', aldus Kamps, die hard is voor zijn team. 'We kunnen het niet op het moment dat het moet, dat is verschrikkelijk confronterend en pijnlijk, maar wel de enige waarheid.'

Kampioenschap ver weg

Het gat naar nummer twee Lycurgus bedraagt vier punten. Hoewel Orion de concurrentie nog treft in rechtstreekse duels, weet Kamps dat titelprolongatie een lastig karwei gaat worden. 'We zijn in een heel moeilijk scenario gekomen', aldus de aanvoerder. 'We hadden deze wedstrijd moeten winnen om aansluiting te krijgen met de top twee. Nu moeten we een aantal andere potjes tegen de nummers een en twee gaan winnen, dat is het enige dat er op zit om een rol van betekenis te spelen.'