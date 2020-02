Maarten verhuisde met zijn gezin naar de Achterhoek: 'Er was hier niks te doen'

Maarten Reimes (46) verhuisde van Huissen naar Eibergen, samen met zijn gezin. Eenmaal in de Achterhoek gooide hij het roer om: hij begon een kinderspeelparadijs. 'Er was hier niks te doen.'

Acht jaar later is 'Hof van Eckberge' een populair uitje voor gezinnen uit de Achterhoek en Duitsland. 100.000 bezoekers per jaar maken gebruik van onder meer een indoor speeltuin, bowlingbanen, lasergamen en een kinderboerderij met exotische dieren.

'Onze kinderen waren nog klein: 4 en 2 jaar en de jongste was net geboren', vertelt Reimes. 'We wilden met de kinderen leuke uitstapjes maken, maar er was hier niks te doen.'

'Dit kunnen wij ook'

Tijdens een vakantie in Limburg ontstond het idee zelf een attractie te maken. 'We bezochten een indoor speeltuin. Mijn vrouw zei: Dit kunnen wij ook doen. Nu zijn er meer van dit soort speeltuinen, maar 15 jaar geleden nog niet.'

'We zijn hartstikke blij met hoe het nu met ons speelparadijs gaat. Voor de toekomst hebben we de nodige plannen, maar dat geldt natuurlijk voor alle ondernemers.'

Luister hier naar het gesprek met Maarten.

