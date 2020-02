Alles wat je wilt weten over het coronavirus, vind je hier

Nu het coronovirus ook op verschillende plekken in Europa geland is, lijkt het waarschijnlijk dat ook hier het virus de kop opsteekt. Hoe bereid je je daarop voor? Bij de GGD Gelderland-Midden zijn ze druk met hun voorbereidingen: een protocol opstellen, roosters maken voor piketdiensten.

Luister hier naar het hele gesprek met arts Kirstin Wevers:

Opgeklopt?

Kloppen media het nieuws over het coronavirus op? En wat doet berichtgeving met het denken over het virus? Wevers: 'Het hangt af van hoe nieuws gebracht wordt. Media willen het nieuws weleens opkloppen en zo mensen onnodig ongerust maken.'

De arts vervolgt: 'Wij merken dat bij de GGD ook aan vragen die binnenkomen. Aandacht voor het coronavirus betekent dat we veel ongeruste vragen krijgen. Het is moeilijk om goed evenwicht te bereiken. Want we willen ook dat mensen alert zijn en goede hygiëne in acht nemen.'

Wevers adviseert dan ook: afstand houden van zieke mensen. Hoest in een zakdoek. En was je handen frequent en grondig.

Gewoon een griepje?

Een geüpdatete versie noemt arts Kirstin Wevers het GGD-protocol. Zorgen dat alles weer werkt. Maar precies hoe ernstig ís dat coronavirus nu? Wevers: 'Het coronavirus is niet zomaar vergelijkbaar met een gewone griep. Want het is een helemaal nieuw virus, waar wij nog geen geen weerstand tegen hebben.'

In tegenstelling tot een normale 'seizoensgriep', zoals Wevers het noemt, waar wij al wel weerstand tegen hebben opgebouwd, is dit virus gevaarlijker voor ouderen en andere kwetsbaren. En iedereen kan er ziek van worden, hoewel het bij acht op de tien gevallen niet heel ernstig is.