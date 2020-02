Drie mannen de cel in voor betrokkenheid bij amfetaminelab

Een 28-jarige Tielenaar kreeg een celstraf van 40 maanden. Een 57-jarige Nijmegenaar en een 36-jarige man uit Tiel kregen 30 maanden cel. De rechtbank sprak de mannen vrij van deelname aan een criminele organisatie. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat ze samen een organisatie vormden die gericht was op het plegen van misdrijven.

Amfetaminelab

In een kantoorpand aan de Kerkenbos in Nijmegen trof de politie op 11 januari 2019 een amfetaminelab aan. De 57-jarige Nijmegenaar was de conciërge van dit pand. De rechtbank oordeelt dat de man dit kantoorpand beschikbaar stelde voor de productie van amfetamine. Volgens de rechtbank had de Nijmegenaar ook, samen met de Tielenaren, stoffen en voorwerpen in dit kantoorpand voorhanden voor de productie van amfetamine. Bovendien had hij een nepwapen in zijn bezit.

Dumpen

Een 49-jarige Nijmegenaar kreeg een celstraf van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk voor het dumpen van drugsafval. Samen met de conciërge maakte hij zich volgens de rechtbank schuldig aan het dumpen van een vat van 600 liter. Daarin zaten afvalstoffen die afkomstig waren van de productie van amfetamine in augustus 2019. Zij laadden ’s nachts samen het vat in bij het kantoorpand in Nijmegen. Dat werd vervolgens in Ressen in de berm gedumpt.

Vervoer grondstoffen

De twee Tielenaren kregen niet alleen een straf voor betrokkenheid bij het lab, maar ook voor het vervoer van grondstoffen voor de productie van amfetamine. Zij waren met 190 kilo grondstoffen onderweg naar het lab in Nijmegen.

Bij de 28-jarige Tielenaar had de politie in 2018 ook al een grote hoeveelheid xtc-pillen en MDMA-poeder in zijn huis gevonden. En een machine om die pillen te maken. Een vijfde man, uit Vlaardingen, is vrijgesproken van betrokkenheid bij de productie van die pillen in dat huis.

