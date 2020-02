Vrouw (41) voor de rechter om oplichting met huurhuis in Rheden

De vrouw wordt ervan verdacht het huis aan de Scheuterstraat van oktober 2018 tot en met mei 2019 onder een valse naam te hebben gehuurd en de woning vorig jaar op Marktplaats en Facebook voor 1000 euro per maand te huur hebben aangeboden. Ze zou geïnteresseerden de woning hebben laten zien, met hen een huurcontract hebben afgesloten en de potentiële huurders borg, overnamekosten of huur vooruit hebben laten betalen.

Anna of Dannie, zoals de verdachte zich had voorgesteld aan de gedupeerden, zou daarna niet zijn komen opdagen bij de sleuteloverdracht. Meerdere huurders zouden tegelijk bij het huis hebben gestaan om de sleutel in ontvangst te nemen.

'Nepmakelaar in Spanje'

De verdachte is al eerder in verband gebracht met oplichtingspraktijken. Zo meldt de site Ibiza Vandaag in 2016 dat de vrouw als makelaar in Spanje volgens klanten honderdduizenden euro 's zou hebben verduisterd.

Het zou gaan om aanbetalingen van voornamelijk Britse en Nederlandse kopers en huurders van huizen in Zuid-Spanje, die helemaal niet van haar bleken te zijn.

Met honden opgedoken in Drenthe

De vrouw dook uiteindelijk met 14 honden weer op in Drenthe. De honden werden volgens het Dagblad van het Noorden in maart 2017 door de eigenaar van een dierenpension teruggebracht naar haar woning, omdat de dieren al 3 maanden in het pension zaten zonder dat er voor betaald werd.

Ze zou toen volgens de gemeente Emmen vrijwillig afstand gedaan hebben van haar viervoeters. De vrouw vond van niet en vroeg haar honden later dat jaar terug, maar het college van B en W van Emmen weigerde dat omdat ze de honden te gevaarlijk vonden.