Vijverberg decor symposium over streektaal

'Nedersaksisch is ‘unze Mooderspraoke’ en daarmee een belangrijk onderdeel van onze identiteit', vindt Diane Abbink, projectmedewerker regionale identiteit bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. 'Het verbindt ons. Het is de taal van vele generaties voor ons. Dat moeten we koesteren en blijven gebruiken.' Doel van de dag is om te spreken over mogelijkheden om de streektaal in leven te houden. 'We bedenken samen manieren om het Nedersaksisch vol trots te blijven gebruiken in bedrijven, de zorg, scholen, aan de keukentafel en in de publieke sector', aldus Abbink. 'Want dat is waar taal begint.'



De Business Club Lounge van De Vijverberg wordt tijdens het symposium ingericht in een ‘setting zoals bekend van De Wereld Draait Door’. Presentator Frans Miggelbrink en tafeldame Femia Siero (directeur Erfgoedcentrum) zullen in drie sessies verschillende gasten spreken over streektaal. Onder meer Hans Martijn Ostendorp (algemeen directeur De Graafschap), Hendrik Jan Bökkers (zanger Bökkers) en Peter Drenth (gedeputeerde) zijn te gast.