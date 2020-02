'Dit is wel heel toevallig', inbraak bij laatste recreant op probleemcamping

Aan het begin van februari vond recreant Zilvester Koelewijn kogelgaten in zijn chalet. Maandagmiddag kwam hij erachter dat er is ingebroken bij zijn chalet. 'Ze hebben bijna alles weggehaald', vertelt hij aangeslagen aan de telefoon. 'De rolluiken zijn kapot en het glas is eruit gesloopt. Ik ben beroofd.'

Het is niet bekend wie bij de recreant inbrak en het is ook niet duidelijk of het dezelfde persoon is die ook op de chalet schoot. Koelewijn: 'Maar het is allemaal wel heel toevallig.' De politie heeft wederom de camping bezocht om de schade te bekijken.

EuroParcs zegt na het schietincident een paar weken geleden de beveiliging op te hebben gevoerd en burgemeester Henny van Kooten ziet de incidenten als een onderbouwing van de haast die geboden is bij het leeghalen van het terrein. Steun van de gemeente hoeft de recreant niet te verwachten. Dat baart hem zorgen. 'Straks gaat mijn caravan in de fik.'

Toch blijven staan

De afspraak is dat Koelewijn en het groepje bewoners tot eind 2020 op de camping mag blijven staan. Een verlening van een jaar door een contractuele fout. De wens van de eigenaar was om in januari te beginnen met de bouw van de nieuwe chalets. Die werkzaamheden zijn deels gestart.

'Koop ons uit, of kom ons tegemoet', was de oproep van Koelewijn in oktober. Hij investeerde duizenden euro's in zijn chalet en kocht bij de vorige eigenaar het stukje grond waar zijn chalet op staat. De Eindhovenaar, die werkzaam is als visser, zegt niet weg te gaan voordat hij hiervoor gecompenseerd wordt door de nieuwe eigenaar. 'Ik heb hard gewerkt voor de centen die ik in deze chalet en de grond heb gestopt.'

In het weekend bezoekt hij de camping. En ook al is er niet veel meer te recreëren, hij blijft ook uit principe staan. 'Mij pesten ze niet weg.'

