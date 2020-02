GLD doc - Ludwig van Beethoven

Is Beethoven wel geboren in Bonn, zoals algemeen wordt aangenomen? Er zijn veel aanwijzingen dat hij is geboren in Nederland, in Zutphen. Deze documentaire gaat in op deze vraag, maar daarnaast wordt ook de muziek van Beethoven behandeld, via de musicoloog en Beethoven kenner Jan Caeyers.

We weten niet beter dan dat Beethoven een Duitse componist is. Maar er veel aanwijzingen dat Beethoven geboren is in Zutphen. Het vertrekpunt voor onze zoektocht is het Muziekmuseum, dat gevestigd is in het prachtige patriciërshuis De Wildeman in Zutphen.

In een dorp in de omgeving van Bonn werd in 1770 Ludwig van Beethoven geboren. Er zijn aanwijzingen dat deze baby snel overleed. Twee jaar later is een reizend muziekgezelschap aanwezig op de jaarmarkt van Zutphen. Ze worden in twee herbergen geweigerd. Uiteindelijk belanden ze in een logement in de Fransche Tuin. Het lijkt er op dat de moeder van Beethoven daar bevallen is. Vervolgens zou het geboortebewijs van de twee jaar eerder overleden Ludwig gebruikt zijn voor deze baby. Iets wat in die tijd niet ongebruikelijk is. In de periode die volgt, zijn er veel aanwijzingen die deze theorie bevestigen.

We onderzoeken de aanwijzingen, om zo aannemelijk te maken dat Beethoven inderdaad in Zutphen geboren is. Huis De Wildeman vormt hiervoor een schitterend decor. Niet alleen herbergt het Muziekmuseum een grote collectie piano's uit de achttiende en negentiende eeuw, ook is er een permanente tentoonstelling over het leven van Beethoven, inclusief uitgebreide aandacht voor genoemde aanwijzingen. Bovendien herbergt het huis een schuilkerk, een werkplaats voor het herstellen van piano's, en een depot met piano's.

De muziek

In Wenen beleeft Beethoven zijn meest productieve periode. Hij componeert honderden werken, waaronder de wereldberoemde Vijfde Symfonie, de Negende symfonie, en Für Elise. Van juni tot oktober 1803 schrijft Beethoven de symfonie Eroica, die hij opdraagt aan Napoleon. Maar als hij in 1804 hoort dat Napoleon zich tot keizer heeft laten uitroepen, wordt Beethoven zo boos dat hij de naam Napoleon met een kroontjespen op het voorblad van de symfonie doorkrast. Dit doet hij met zoveel geweld dat het papier zwaar beschadigd raakt.

Vanaf 1801 is Beethoven slechthorend. Dat probleem wordt steeds groter. Uiteindelijk kan hij alleen gevoel voor muziek behouden door te kijken naar hoe muzikanten bewegen tijdens het spelen. In december 1826 krijgt Beethoven een zware longontsteking, na een overnachting in een ijskoude dorpsherberg. Op 4 of 5 december componeert hij zijn laatste voltooide werk: Wir allen gesamt. Volgens getuigen zegt Beethoven op zijn sterfbed: ‘Applaudiseert, mijn vrienden, de voorstelling is voorbij’.

Beethoven was één van de belangrijkste componisten ooit. Zijn werk heeft invloed op alle muziek, waaronder popmuziek, en zal dat nog eeuwen blijven doen.