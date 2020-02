Plattegrondkasten verdwijnen in Bronckhorst

'Steeds meer automobilisten maken gebruik van navigatie in hun auto of via hun mobiele telefoon', zo laat Bronckhorst weten. 'Hierdoor verliezen de plattegrondkaarten hun functie en daarom gaan we ze verwijderen.' In totaal staan er in de gemeente 32 plattegrondkasten. Omdat ze aan vervanging toe zijn, wordt nu gekozen om ze niet meer te vervangen.



Bronckhorst heeft gekeken naar een mogelijke nieuwe invulling van de kasten, bijvoorbeeld met kunstuitingen, maar dit bleek geen optie. Voor mensen die geen navigatie in hun auto hebben, ligt er volgens de gemeente in de toeristische informatiepunten een plattegrond. 'Of ze kunnen een voorbijganger aanspreken', aldus Bronckhorst.