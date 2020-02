‘Echt asociaal’, 150 zakken met hennepafval uit bos gehaald

De naar schatting 150 vuilniszakken die maandag zijn aangetroffen in het Zandenbos bij Nunspeet zijn dinsdagochtend geruimd. De zakken met daarin resten van hennepplanten zijn door onbekenden in het bos gedumpt.

‘Echt asociaal’, dat vindt boswachter Lennard Jasper van de actie. De zakken zijn volgens hem afgelopen weekend gedumpt in het bos. ‘Het is duidelijk materiaal wat van een wietplantage komt’, vertelt de boswachter. ‘Ze hebben het op een verlaten plek in het bos gedumpt, waar niemand ze kon zien.’

Geen aangifte

Inmiddels zijn alle zakken opgehaald en de resten worden vernietigd. Staatsbosbeheer draait op voor de kosten. ‘We hebben nog gekeken of we op een of andere manier de daders konden achterhalen’, vertelt Jasper. ‘Maar dat gaat waarschijnlijk niet meer lukken.’ Staatsbosbeheer gaat daarom waarschijnlijk ook geen aangifte meer doen.

Onderbezetting

Deze kwestie is kenmerkend voor de huidige situatie in de natuurgebieden op de Veluwe vindt boswachter Jasper: ‘Dit laat zien dat natuurtoezicht op de Veluwe belangrijk is. We proberen de natuur schoon en netjes te houden. Dat is heel belangrijk. Aan de andere kant wordt er steeds meer bezuinigd, zowel bij de politie als bij Staatsbosbeheer. Er is nu sprake van een onderbezetting. Dan is de kans klein dat je mensen pakt.’