Jarig op 29 februari? In Epe krijg je een cadeautje

De jarigen kunnen het presentje tot en met 6 maart ophalen in het gemeentehuis. 'Er zijn 16 inwoners van de gemeente Epe op die dag jarig. Vanwege de AVG hebben we hen niet persoonlijk kunnen aanschrijven', vertelt persvoorlichter Astrid de la Fuente. Via een oproep op Facebook hoopt de gemeente de jarigen alsnog te bereiken.

Het idee voor het cadeautje is volgens De la Fuente ontstaan tijdens de maandelijkse brainstormsessie. 'Elke maand brengen we met onze eenheid bijzondere gebeurtenissen of acties voor de volgende maand in kaart. We bespreken dan waaraan we hoe aandacht willen besteden.'

Voor het schrikkeljaar bedachten ze een Veluws lekkernijtje voor inwoners die jarig zijn. Wat het cadeau precies is, blijft een verrassing.