Actie tegen granulietstort: 'Niet ontzander, maar Rijkswaterstaat is boosdoener'

De actie op zondag 8 maart tegen het storten van granuliet in de zandwinplas Over de Maas bij Dreumel, is vooral gericht tegen Rijkswaterstaat. Dat zegt actieleider Richard Vonk uit Druten. Actievoerders willen de plas voor een uur afsluiten met een touw.

De blokkade gebeurt in overleg met de ontzander op een moment dat er geen scheepvaart is. Vonk wil aandacht vragen voor de stort van granuliet, omdat er een dag later een hoorzitting in de Tweede Kamer is. Volgens Vonk staat de ontzander waarschijnlijk niet te springen om de actie, maar het protest is niet tegen hem gericht maar tegen Rijkswaterstaat.

In opspraak

Via Facebook hebben ruim 300 mensen belangstelling getoond voor de actie. De stort is in opspraak geraakt na een uitzending van het tv-programma Zembla, waaruit zou blijken dat granuliet ten onrechte zou zijn gelijkgesteld met het storten van grond.

Granuliet is een afvalproduct van graniet. De top van Rijkswaterstaat zou de stort hebben doorgedrukt ook al was er tegenstand van lagere ambtenaren.

Ook bij de gemeente en de provincie zijn zorgen rond de stort.

