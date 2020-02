Orkest Koninklijke Luchtmacht in Varsseveld

Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht geeft op zaterdagavond 28 maart een concert in sportcentrum Van Pallandt in Varsseveld. Omdat er een gat viel in de programmering van het orkest, kon muziekvereniging Jubal uit het dorp toehappen en de organisatie in handen nemen.

'Het is ons een beetje in de schoot geworpen', zegt voorzitter Mark Jansen van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. 'Dat is fantastisch natuurlijk.' Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht komt naar Varsseveld met de show ‘Sounds of Freedom’, speciaal gemaakt voor de viering van 75 jaar vrijheid. Het wordt omschreven als een muzikale reis die een ode brengt aan vrijheid in al haar facetten met een visueel en muzikaal spektakel. Tijdens het optreden komen onder meer nummers van de Beatles, Herman van Veen, Bruno Mars en Avicii terug. 'Het is vooral een orkest van de lichte muziek, met veel pop', weet Jansen. 'Dat is niet wat wij normaal spelen, dus daar kunnen we veel van leren.'



Qua organisatie komt er het nodige op Jubal af, zo komen er twee vrachtwagens vol apparatuur, is er vijftien man personeel nodig om het decor op en af te bouwen en wordt een LED-scherm gebruikt van negen bij drie meter groot. In de voorverkoop zijn inmiddels ruim honderd van de beschikbare duizend kaarten verkocht. 'Het zou mooi zijn als er een stuk of vijfhonderd man op af zou komen', vindt de voorzitter van Jubal. 'Ik hoop gewoon op een mooie opkomst.'