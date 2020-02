De Stelling: 'Het coronavirus komt steeds dichterbij, ik maak me zorgen'

Het begon in het Chinese Wuhan, maar inmiddels is de paniek om het coronavirus ook in Europa toegeslagen. In Noord-Italië zijn meerdere dorpjes afgesloten. Maak jij je zorgen, ondanks dat er in Nederland nog geen besmettingen bekend zijn? Reageer op de Stelling van GLD.

Het aantal doden door het coronavirus in China is gestegen tot 2663. Op dit moment is de grootste uitbraak van het virus in Europa in Italië. Meerdere plaatsen in de buurt van Milaan zijn afgesloten, veel Italianen dragen mondkapjes. De beelden en de onrust leiden ook tot vragen en onzekerheid bij Nederlanders. De NOS heeft de veelgestelde vragen van Nederlanders aan reisorganisaties, huisartsen en het RIVM op een rij gezet.

Daarnaast blijkt vandaag uit onderzoek van het Rode Kruis, dat Nederlanders niet genoeg kennis hebben over het gebruik van mondkapjes als bescherming tegen het coronavirus. 52 procent van de Nederlanders denkt dat het belangrijk is om in landen waar het coronavirus is vastgesteld continu een mondkapje te dragen. Dat klopt niet: in principe hoeven alleen hulpverleners, mantelzorgers of mensen met koorts of luchtwegproblemen een mondkapje te dragen.

Moeten wij Gelderlanders ons zorgen maken om het gegeven dat het virus ook naar Nederland zou kunnen komen? We zijn benieuwd wat jij daarvan vindt.

Heb jij vragen over het coronavirus?

Kirsten Bevers, arts infectieziekten GGD Gelderland, schuift tussen 13 en 13:30 uur aan in het radioprogramma Lunchpauze, van Irene ten Voorde. Heb jij een vraag over het coronavirus? Stuur ons een WhatsAppje (06 - 220 543 52) of bel tijdens de uitzending met het nummer 0800-3450345.

Praat mee over de stelling bij Radio Gelderland. Stuur een voice-bericht via Whatsapp op 06-22054352 of meld je via deze weg aan voor het bel-kwartier om 11.15 uur. Via Facebook reageren kan ook, of stuur een mailtje naar destelling@gld.nl