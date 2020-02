Pieter Derks viert carnaval in Beek (en nog veel meer moois)

1. Hij liep undercover mee, maar u herkent hem vast, cabaretier Pieter Derks!

2. Het carnaval is toch één groot feest. Al dacht dit meisje in Beek er misschien net even wat anders over...



We moeten ook toegeven, het was geen best weer.

3. Dat gefeest gaat een keer op je stem slaan, hè?

4. In Groenlo weten ze wel wat hard werken is. En dan is er ook een mooi resultaat te zien!

5. En ook in Klarenbeek doen ze meer dan hun best.

6. En het is natuurlijk helemaal mooi als je je wagen kan laten aansluiten op de actualiteit. Dat is in Beek wel aardig gelukt.

7. De wagens zo mooi mogelijk krijgen is een kunst, maar je kunt het natuurlijk ook wat dichter bij jezelf houden.

8. Of deze.

9. Carnaval vier je op straat, in een kroeg, in een zaal... of op een wel heel bijzondere plek in Loil.

10. En als je het dan wel gewoon op straat moet vieren, dan kun je er maar beter een goed feestje van maken met z'n allen.

11. Leuk hè, al die feestende plaatjes? In Velp zullen ze er jaloers op zijn. Maar hé, daar hebben ze nog wat om op uit te kijken.